Oroscopo Branko settimanale 27 maggio – 2 giugno 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Anche questa settimana sul nuovo numero del Settimanale Chi sono uscite le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale 27 maggio al 2 giugno 2022. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? L’astrologo attraverso il settimanale Chi ha interpretato le stelle e svela quali saranno i segni che durante questa settimana dovranno affrontare qualche problematica e quali, invece, potranno fare grandi progetti accompagnati da un cielo favorevole per tutta la settimana. Attenzione in amore per i nati sotto il segno del Leone. L’attrazione potrebbe essere indirizzata verso la persona sbagliata ma se preferite l’avventura allora non ci saranno problemi. La congiunzione astrale è un capolavoro e questo sta a significare che la fortuna e la salute sono dalla vostra parte.

Oroscopo Branko settimanale 27 maggio-2 giugno 2022/ Le previsioni per Pesci...

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale lunedì 30 maggio dovrete affrontare delle uscite finanziarie molto grosse. Incontro sì con i nati sotto il segno dei Gemelli. Lasciare che sia lui o lei il vostro brivido più grande. Per i nati sotto il segno della Vergine la settimana entrante si rivelerà tumultuosa. Il passaggio del Sole in Gemelli avrà un influsso negativo su eventuali collaborazioni con qualche ricaduta anche sulla salute. Lunedì 30 maggio e martedì 31 ci saranno delle sorprese positive sul lavoro. L’incontro perfetto sarà con il segno dell’Ariete che riuscirà a portarvi via dalla monotonia delle giornate concedendovi momenti indimenticabili.

Oroscopo Branko oggi 25 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko settimanale: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale pubblicate sul Settimanale Chi proseguono con gli altri due segni, Bilancia e Scorpione. Per i nati sotto il segno della Bilancia arriveranno dei problemi economico-legali da risolvere. Sarà necessario cambiare e avviare collaborazioni più proficue. Il vostro fascino avrà effetto e sarà impossibile non rispondere ai vostri messaggi. Tutti cadranno in vostra tentazione e vi omaggeranno con delle rose. L’incontro fortunato è con i nati sotto il segno dei Gemelli che sarà felice di portarvi via da qui.

Oroscopo Branko oggi 24 maggio 2022/ Previsioni per i 12 segni: Ariete, Toro...

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale Dopo gli ostacoli iniziali, chi è nato sotto il segno dello Scorpione potrà beneficiare di un’aura positiva. Lunedì 30 e martedì 31 maggio potrebbero arrivare delle sorprese. Resterete ammaliati dal segno del Toro. Quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi attende una settimana ottima. Iniziare l’ultima settimana di maggio con la Luna nel cielo della Vergine, transito molto bello per l’amore. Portate fortuna e chiunque vorrebbe toccarvi per averne un pizzico. Conquistate con un solo sguardo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA