Oroscopo Branko settimanale 27 maggio-2 giugno 2022/ Le previsioni per Pesci…

Oroscopo Branko settimanale 27 maggio – 2 giugno 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

L’oroscopo Branko settimanale è pronto a svelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per tutti i segni zodiacali. Nella rubrica Le Stelle di Branko pubblicata sul Settimanale Chi scopriremo quali sono i segni zodiacali più fortunati della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2022. La settimana si concluderà in modo molto positivo per i nati sotto il segno del Sagittario. La doppia congiunzione di Marte e Giove vi regaleranno fortuna, amore e salute. Aria di matrimonio per gli innamorati, e conquiste per le donne single del segno che potranno avere la possibilità di scegliere tra due alternative: uomini giovani e robusti o maturi e benestanti.

Oroscopo Branko oggi 25 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Incontro sì con il segno del Leone con cui la passione sarà alle stelle. Fate attenzione a curare la vostra pelle perché il Leone dà particolare attenzione a questo aspetto. Tre stelle per il segno del Capricorno. Rimarrete delusi da alcune persone di cui vi eravate fidati e per questo deciderete di mettere in atto un cambiamento Giugno è il mese del Gemelli, un segno che da sempre vi piace e con la sua nuova Luna potrete concludere bene questo mese. Insieme all’acquario scoprirete nuovi valori e potrete valutare la possibilità di mettere su famiglia.

Oroscopo Branko oggi 24 maggio 2022/ Previsioni per i 12 segni: Ariete, Toro...

Oroscopo Branko settimanale: le previsioni per Acquario e Pesci

Le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale per la settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2022 prevedono un nuovo capitolo nella vita dell’Acquario. Per voi questa Luna è molto buona per le attività ma voi dovete evitare qualsiasi eccesso. Dovete buttarvi il passato alle spalle e lasciar perdere quelle persone che continuano a rivangare. La congiunzione astrale di Saturno e Venere vi regalerà nuovi amori e l’incontro perfetto è con i nati sotto il segno del Cancro. Sta per arrivare una fase molta intensa e stressante per voi. Ecco perché dovrete cercare di non oberarvi di impegni e di fare solo quello che è necessario per non smarrire la bussola.

Oroscopo Branko oggi 23 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Secondo l’oroscopo Branko settimanale quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Sul lavoro vi siete dati tanto da fare anche più degli altri. Il mese di maggio si concluderà con la Luna in Gemelli e questa fase richiama l’attenzione sulla famiglia anche se ad essere impegnati non saranno solo gli adulti ma anche i giovani. L’incontro sì è con i nati sotto il segno del Toro con cui la passione è alle stelle. Le stelle portano la prova che la felicità esiste. Nettuno vi offre la possibilità di cambiare la vostra vita. Avete dimostrato a voi stessi e agli altri di essere particolarmente forti e determinati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA