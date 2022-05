Oroscopo Branko, settimanale 27 maggio – 2 giugno 2022/ Passione top per Ariete e…

Oroscopo Branko, settimanale 27 maggio – 2 giugno 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale, previsioni dal 27 maggio al 2 giugno 2022. I nati sotto il segno del Leone dovranno fare attenzione perché potrebbero scegliere… dal 27 maggio al 2 giugno? Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo?. L’astrologo attraverso il settimanale Chi ha interpretato le stelle e svela quali saranno i segni che durante questa settimana dovranno affrontare qualche problematica e quali, invece, potranno fare grandi progetti accompagnati da un cielo favorevole per tutta la settimana. Ottime previsioni per il segno dell’Ariete. Passione alle stelle per le donne nate sotto il segno dell’Ariete che amano o sono amate da un uomo Ariete. Il mese in arrivo sarà proficuo per matrimoni e nascite. Il 30 maggio potrete avviare una collaborazione d’affari con una persona speciale.

Oroscopo Branko settimanale 27 maggio-2 giugno 2022/ Le previsioni per Leone e...

Il Gemelli sarà per voi un importante compagno di viaggio e vi regalerà momenti divertenti e spensierati. Per il segno del Toro la settimana si rivela favorevole. Passione alle stelle e buone notizie sul fronte professionale. Anche Saturno non ostacolerà la strada per il successo e il giugno si affaccerà una simpatica Luna viaggiatrice. Se siete alla ricerca dell’amore libero vi consiglio di puntare sui nati sotto il segno dell’Ariete.

Oroscopo Branko settimanale 27 maggio-2 giugno 2022/ Le previsioni per Pesci...

Oroscopo Branko settimanale: le previsioni per Gemelli, Cancro, Leone

Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale, previsioni dal 27 maggio al 2 giugno 2022. I nati sotto il segno del Leone dovranno fare attenzione perché potrebbero scegliere… prevedono una settimana splendida per il segno del Gemelli. Lunedì 30 maggio sarà una giornata davvero importante perché potrete dimostrare a tutti ciò che siete con il vostro coraggio e la vostra ambizione. La felicità vi travolgerà anche in amore grazie all’eccezionale trio Giove-Marte-Saturno. Incontro fortunato con il Leone che però vi paragonerà alla primavera. Fategli notare che la primavera ha una data di scadenza. Vorrai essere da qualche altra parte, ma al momento non puoi spostarti da dove ti trovi, quindi sfrutta al massimo quella situazione. Non è così male come sembra e ti darà la possibilità di pensare al futuro. Ci sono molte avventure che vivrai tra un po’ ‘.

Oroscopo Branko oggi 25 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale, i nati sotto il segno del Leone dovranno fare attenzione perché potrebbero scegliere…, lunedì 30 maggio sarà un giorno importante anche per i nati sotto il segno del Cancro. In questa giornata potrete sistemare varie questioni, collaborazioni e potrete chiudere quei rapporti che non vi soddisfano più. L’uomo nato sotto questo segno dovrà affrontare dei momenti difficili ma dal 28 maggio tutto sarà superato per il passaggio di Venere. Incontro sì con i nati sotto il segno dei Pesci da sempre buoni, generosi, disponibili e dolci. Ci sarà agitazione nell’ambito professionale. Il sole nel segno dei Gemelli sta a significare che l’anno zodiacale sta per finire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA