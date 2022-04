Oroscopo Branko settimanale 29 aprile-5 maggio 2022/ Classifica segni flop: Leone…

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dal 29 aprile al 5 maggio 2022

Torna l’appuntamento con “Le stelle di Branko” pubblicate sul numero in edicola del settimanale Chi. Attraverso le previsioni dell’oroscopo Branko scopriremo alcuni preziosi consigli per i segni zodiacali che non vivranno dei giorni totalmente sereni per la settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio. Per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia, Sagittario, Acquario e Pesci, infatti, ci saranno vari alti e bassi sia nel settore sentimentale che professionale.

Il cielo, dunque, non sarà totalmente favorevole, ma cosa prevedono le stelle per i segni suddetti? Qualche segno avrà una settimana in cui non mancheranno gli imprevisti? Andiamo a scoprire tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo Branko: settimana flop per Leone, Vergine e Bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale, i nati sotto il segno del Leone a cui è stato predetto fortuna in amore e nel lavoro e che non hanno ancora ottenuto niente troveranno il proprio habitat durante le prossime settimane di primavera. Fino al 2 maggio evitate ogni tipo di discussione. Decisioni rapide e tempestive devono essere prese dalla Vergine che, caratterialmente, è sempre molto pratica e pragmatico. Il mese non sarà particolarmente facile, ma ci saranno degli eventi che, per il momento, non immaginate.

Per il nati sotto il segno della Bilancia, il consiglio di Branko è controllare i nervi. Il mese di maggio sarà particolarmente stressante per il fisico, ma la mente resterà particolarmente attiva.

Oroscopo Branko: settimana sottotono per Sagittario, Acquario e Pesci

Come sarà, invece, la settimana dal 29 aprile al 5 maggio? Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settinamale, i nati sotto il segno del Sagittario affronteranno una settimana ricca di contraddizioni, ma anche di sorprese piacevoli. Servirà, tuttavia, ancora un po’ di cautela nella salute e negli affari. Fase impegnativa e severa in arrivo per i nati sotto il segno dell’acquario, ma che sarà importante per il vostro futuro lavorativo, anche nel settore immobiliare. A maggio, il cielo sarà dalla vostra parte anche in amore. Le temperature primaverili scalderanno il cuore ancora gelido per le temperature fredde.

Come sarà, infine, la settimana per i nati sotto il segno dei Pesci? Situazione agitata a partire dal 2 maggio nella sfera professionale. Per quanto riguarda i sentimenti, la dea dell’amore è in partenza e non vi aiuta a distinguere i colori. Qualcuno potrebbe svegliarsi e accorgersi di non avere un partner che conosce al proprio fianco.











