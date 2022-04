Oroscopo Branko settimanale 29 Aprile – 5 maggio 2022/ Classifica segni top: Toro…

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dal 29 aprile al 5 maggio 2022

Come sarà la settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2022 secondo le previsioni dell’oroscopo Branko? A svelare quali segni vivranno dei giorni sereni e tranquilli è Branko con lo speciale “Le stelle di Branko”. Quali segni vivranno una settimana tranquilla, serena e con tante emozioni da vivere sia nella vita sentimentale che professionale? Per chi il cielo sarà roseo regalando grandi occasioni sia in amore che nel lavoro?

Secondo le “Stelle di Branko”, i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Scorpione e Capricorno, vivranno una settimana tranquilla. Andiamo a scoprire, dunque, tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko: settimana top per Ariete, Toro e Gemelli

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale, sull’ultimo numero di Chi in edicola, i nati sotto il segno dell’Ariete vivranno una settimana tranquilla dal 29 maggio al 5 aprile. Maggio è il mese dell’amore e per l’Ariete le novità non tarderanno ad arrivare. Le emozioni non mancheranno e anche a giugno ci saranno delle grandi novità non solo in amore, ma anche nella sfera professionale con i successi che non tarderanno ad arrivare.

Il Toro va avanti per la propria strada con determinazione senza voltarsi indietro. Tutte le stelle sono dalla vostra parte. Chi non crede più in una storia d’amore che sta vivendo chiuderà senza ripensamenti e chi, invece, crede nella propria relazione, potrà dare una svolta a tutto prendendo decisioni importanti. Un mese splendido sta per cominciare per i nati sotto il segno dei Gemelli anche se potrebbero nascere dei contrasti con delle persone autorevoli.

Oroscopo Branko: giorni sereni per Cancro, Scorpione e Capricorno

Anche per i nati sotto il segno del Cancro, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale, sta per cominciare una settimana molto tranquilla. Qualche piccola delusione in amore potrebbe esserci a causa della convinzione di non riuscire a raccogliere ciò che che seminate. Non perdete, tuttavia, le speranze di vivere una storia d’amore serena. Restate attaccati ai valori della famiglia e degli amici che rappresentano i pilastri della vostra vita.

Settimana serena anche per lo Scorpione che, dal 2 maggio, avrà le stelle a proprio favore sia in amore che negli affari. Grandi soddisfazioni pratica per tutti i giorni di maggio in cui la passione non mancherà. Infine, anche per il Capricorno, l’oroscopo di Branko prevede delle stelle favorevoli nel lavoro, ma anche nelle cure mediche. Stelle favorevoli, infine, anche in amore sia per i single che per le coppie.











