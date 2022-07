Oroscopo Branko settimanale 29 luglio-4 agosto 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e…

Oroscopo Branko settimanale 29 luglio-4 agosto 2022: Matrimonio per Ariete e passione alle stelle per Toro

Sul Settimanale Chi è possibile consultare l’oroscopo Branko settimanale in cui l’astrologo fornisce anticipazioni sui prossimi giorni. Quale sarà il segno più fortunato in amore? E chi invece avrà ottime occasioni sul lavoro? L’Ariete è uno dei segni più fortunati. Per i nati nel segno dell’Ariete si apre una settimana piena di amore, piacere e soddisfazioni. Giove crea un clima adatto alle novità: che sia il momento fare un passo in più? In questa settimana c’è tutto e in abbondanza ma soprattutto amore. Per le coppie sarà il mese della prima felicità e sarà possibile programmare il matrimonio o avere figli. Il mese di agosto sarà pieno di occasioni. Marte entra di gran passo nel campo del successo, per non dire di Giove. L’incontro più fortunato è con il Toro che appare perso senza di voi.

Secondo l’oroscopo Branko settimanale sono tre stelle per i nati sotto il segno del Toro. La grande emotività prodotta anche dal Primo quarto della prossima settimana vi renderà impulsivi ma vi sarà di aiuto nel chiudere rapporti insoddisfacenti. Nella giornata del 1 agosto ci sarà una sorpresa. Passione alle stelle e sesso estremo per la presenza della Luna in Vergine. Sulla vostra strada potrebbe capitarvi di imbattervi in un Cancro. Fateci attenzione perché potrebbe cambiare il corso della vostra vita.

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo Branko settimanale, avete la fama di essere affascinanti ma molto freddi in amore. Il 29 luglio potrete partire all’attacco di nuove conquiste per poi ritirarvi il 1 agosto per un disturbo in famiglia. Potrete ottenere successo e soldi in questa settimana. Gemelli e Sagittario faranno la fine di Angelina Jolie e Brad Pitt. Volete corree questo rischio? Il luglio dei nati nei Gemelli si chiude in bellezza, con una settimana che si preannuncia fantastica. Attento solo a non farsi dominare dalla gelosia. Non siate scontrosi e prepotenti e godetevi la passione di questi giorni estivi: vi aspetta un nuovo, fortunato incontro. Il Sole in Leone vi aiuta in campo lavorativo e finanziario: grandi successi e provvidenziali somme di denaro dietro l’angolo.

Secondo l’oroscopo Branko settimanale sono cinque stelle per i nati sotto il segno del Cancro. La stella dell’amore e della fortuna transita nel vostro segno per una settimana ma voi dovrete sfruttare l’influsso che nascerà con la crescente Luna in Scorpione. Finite le vacanze sarete impegnati con il lavoro, la carriera e i conti. Incontro fortunato con l’Ariete. E’ una di quelle cose che trovi quando smetti di cercarle.











