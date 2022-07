Oroscopo Branko settimanale 29 luglio-4 agosto 2022/ Leone, Vergine, Bilancia e…

Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022/ Ariete, Gemelli, Sagittario e Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione stando alle previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale. Grecia è la vostra meta ideale per organizzare le vacanze. Siete pronti per iniziare un nuovo capitolo della vostra vita e in questo momento sarebbe stimolante viaggiare per posti che vi somigliano. Agosto apre con la Luna nuova e con Venere amica. In Grecia potrete incontrare il Capricorno. Un incontro ideale che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Finora avete cercato avventure, ma nonostante la vostra buona volontà il risultato è stato assai deludente. I nati nello Scorpione godranno dell’influenza positiva della Luna, che vi aiuterà fino a domenica. Sul lavoro sarete pieni di opportunità, sta a voi impegnarvi e sfruttarle a dovere. I vostri viaggi porteranno a nuovi incontri, con conseguenze positive sia in privato che sul piano professionale.











