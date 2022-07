Oroscopo Branko settimanale 29 luglio-4 agosto 2022/ Sagittario, Acquario e Pesci …

Oroscopo Branko settimanale 29 luglio-4 agosto 2022: cambiamenti sul lavoro per Capricorno e…

Come si aprirà la settimana per i restanti segni zodiacali? L‘Oroscopo Branko settimanale ha fornito delle anticipazioni. Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Venerdì e sabato la Luna si congiungerà al Sole in Leone e questo garantirà cambiamenti professionali ma anche nuove iniziative nel futuro. La donna Sagittario incontrerà un piccolo principe mentre l’uomo del segno resterà un dongiovanni. Siete in cima ai segni preferiti anche questa settimana. Incontro sì con il Cancro che si trova agli angoli bui per fare cose strane. Prima di andare in ferie a riposarvi cercate di non lasciare le cose in sospeso. La fortuna è dalla vostra parte: sfruttate il momento.

Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale danno Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In questa settimana ci saranno nuovi cambiamenti. Agosto inizia con la Luna nel segno della Vergine, altro segnale di avanzamento della carriera. In amore ricorderete un weekend sensuale trascorso in Spagna. Incontro sì con il Toro con cui la passione è alle stelle. State vivendo un momento davvero idilliaco sotto ogni punto di vista. Ci sono concrete possibilità per voi di vivere un amore diverso dal solito. Domani dei sogni proibiti potrebbero assalirti di punto in bianco. Se sei solo da tempo potresti svegliarti con un’insolita voglia di amare che non provavi da tempo. Chi è in coppia potrà recuperare una sintonia che sembrava persa, ma dovrà tenere fuori dalla coppia i problemi di lavoro.

Oroscopo Branko settimanale 29 luglio-4 agosto 2022: figli e matrimonio all’orizzonte per Acquario e…

La settimana si apre a fatica per l’Acquario. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale, siete incerti sulle decisioni da prendere anche se riuscite sempre ad uscire al meglio da qualsiasi situazione ingarbugliata. La saggezza della Vergine vi conquisterà ma dovrete scoprire il suo pin segreto. Come indica l’oroscopo di Branko domani ti converrà usare la massima cautela in amore e nel lavoro. Questa Luna in opposizione rischierà di farti diventare agitato, perfino irragionevole. Cerca di mantenere la calma e non ostinarti su posizione estreme. Dovresti ascoltare di più chi ti sta accanto. La Luna Nuova in Leone diventa importante per collaborazioni strette ma anche per figli e matrimonio.

Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale assegnano quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Finale del mese di luglio sotto l’influsso di una ricchissima Luna nel segno del Leone. Vi trovate di fronte al sogno americano e dipende solo da voi realizzarlo. Il fascino aiuta gli affari. Incontro sì con il Toro che vi sedurrà. Domani questo cielo potrebbe portarti una novità inaspettata sul lavoro. Qualcuno potrebbe ricevere un incarico importante, quella opportunità professionale che aspettava da tempo. Non sprecarla inutilmente. Buttati anima e corpo nel lavoro per portarlo a termine nel migliore dei modi.











