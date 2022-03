Oroscopo Branko settimanale 4-10 marzo 2022/ Al Top: Pesci, amore per Sagittario

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dal 4 al 10 marzo

Come sarà la settimana dal 4 al 10 marzo per le stelle secondo l’oroscopo Branko? L’astrologo attraverso il settimanale Chi ha interpretato le stelle e svela quali saranno i segni che durante questa settimana dovranno affrontare qualche problematica e quali, invece, potranno fare grandi progetti accompagnati da un cielo favorevole per tutta la settimana. Secondo Branko i nati sotto il segno della Bilancia vedranno Venere e Marte occupare il punto della fortuna, e finalmente, questo segno vedrà arrivare sul lavoro il posto che gli spetta.

Lo Scorpione dovrà fronteggiare in amore la dissonanza di Venere e Marte insieme in Acquario a partire da domenica 6 marzo e dovranno resistere fino ad aprile quando la sfera amorosa sarà più tranquilla. Branko consiglia a tutti i Sagittario di preparare il cuore e mente, un consiglio valido sia per i più giovani che per i più anziani. Secondo l’astrologo per questo segno potrebbe avverarsi un viaggio in un posto molto lontano insieme all’Acquario.

Oroscopo Branko: Momento fortunato per i Pesci

Secondo l’analisi delle stelle nell’oroscopo di Branko i Capricorno avranno dei giorni molto fortunati e da domenica 6 inizieranno il loro transito nel segno dell’Acquario che corrisponde anche ad un momento fortunato per i propri soldi e i propri risparmi. Per questo segno si verificherà un piccolo cedimento nella salute che si risolverà subito dopo il 10 marzo.

Per gli Acquario potrebbe aprirsi una settimana all’insegna della realizzazione dei sogni. Nella giornata di Domenica questo segno vedrà arrivare nel proprio cielo Venere fino al 4 aprile e Marte fino al 15 aprile. Per i Pesci questa è la stagione più ricche e belle sotto il profilo professionale. Questo segno zodiacale vede transitare nella propria orbita Giove e Nettuno che non si incontravano nel segno dei pesci da almeno 150 anni, per questo l’astrologo consiglia a tutti di osare e di non farsi scappare nessuna occasione

