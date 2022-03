Oroscopo Branko settimanale 4-10 marzo 2022/ Flop per Vergine, amore per l’Ariete

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dal 4 al 10 marzo

Come sarà la settimana dal 4 al 10 marzo per le stelle secondo l’oroscopo Branko? L’astrologo attraverso il settimanale Chi ha interpretato le stelle e svela quali saranno i segni che durante questa settimana dovranno affrontare qualche problematica e quali, invece, potranno fare grandi progetti accompagnati da un cielo favorevole per tutta la settimana. Secondo Branko, l’Ariete vedrà sbocciare una relazione amorosa a partire da venerdì 4 fino al 6 grazie anche alla Luna di marzo. Uno dei maggiori bisogni fi questo segno al momento è quello di lavorare per ottenere grandi risultati e dimostrare a sé stessi di cosa si è capaci. I nati sotto il segno del Toro saranno portati a prendere in mano il proprio destino, nonostante Venere, Marte, Saturno in contrasto questo segno ha le Lune pronte a salvare il matrimonio.

Oroscopo Branko oggi 2 marzo 2022/ Previsioni per Ariete, Cancro, Gemelli, Pesci e...

I Gemelli sono chiamati dall’astrologo a programmare un volo a Las Vegas fino a mercoledì 9 per coronare un sogno d’amore, anche se Venere e Marte, che transitano in questo segno, andrà bene anche una dichiarazione d’amore. I Cancro dopo alcune settimane intense in ambito lavorativo e privato dovranno proseguire con la loro perseveranza fino a domenica 6 marzo quando terminerà l’opposizione di Venere e di Marte.

Oroscopo Branko oggi 1 marzo 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e...

Oroscopo Branko: Giorni No per il Leone e Vergine

Nella settimana che va dal 4 al 10 marzo, secondo l’oroscopo Branko l’opposizione di Venere e Marte passerà dal segno del Cancro al segno del Leone. Questo segno zodiacale vedrà da domenica 6 marzo un periodo difficile fino alla fine dell’inverno. L’astrologo consiglia a questo segno zodiacale, onde evitare discussioni con il partner di spiegarsi durante il weekend.

Per i nati sotto il segno della Vergine l’oroscopo di Branko si apre con un detto popolare che si addice perfettamente alla sua situazione astrale: “Se marzo non marzeggia, giugno non festeggia”. La Vergine riceverà influssi di efficacia per il lavoro e lo studio provenienti dall’Acquario, ma avranno anche l’opposizione dei segni dei Pesci, Giove e Nettuno. Il consiglio dell’astrologo è quello di seguire il cuore, e di compiere le scelte più difficili entro agosto.

Oroscopo Branko oggi 26 febbraio 2022/ Acquario e Pesci al top, male i Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA