Oroscopo Branko settimanale 5-11 agosto 2022/ Ariete, Cancro, Vergine e Sagittario

Oroscopo Branko settimanale 5-11 agosto 2022: sette giorni di relax e tranquillità per Ariete e Cancro

L’oroscopo di Branko settimanale, pubblicato sulla rivista Chi, lascia presagire un grandioso cielo per voi amici dell’Ariete. La meravigliosa Luna che passerà dallo Scorpione al Sagittario si andrà ad unire al Sole e Giove, riempiendovi di ottime fortune! L’amore progredisce, e lo fa parecchio velocemente, concretizzando alcuni di quei piani che da sempre vorreste realizzare, che sia un figlio o il matrimonio. Occhio a Venere che vi fa incappare in alcune spese piuttosto ingenti, ma al contempo Mercurio vi aiuta sul lavoro e negli affari.

Ottimo cielo da 5 stelle anche per voi amici del Cancro che, secondo l’oroscopo di Branko settimanale, potrete contare su di un grande relax. È il periodo giusto per le ferie, se foste in dubbio non aspettate a prendervele perché avete proprio bisogno di staccare dal lavoro. Dal punto di vista finanziario qualche novità dovreste incontrarla, anche se foste sotto l’ombrellone di una splendida località balneare nel mondo. L’amore è meraviglioso, e voi che siete in vacanza dovreste decisamente cercare di spassarvela il più possibile! Tagliate un attimo i ponti con i colleghi al lavoro, danno solo noie.

Oroscopo Branko settimanale 5-11 agosto 2022: Vergine e Sagittario sulla strada del successo, occhi aperti per le novità

5 stupende stelle anche per voi carissimi nati sotto la Vergine secondo l’oroscopo di Branko settimanale redatto per la rivista Chi. Agosto sarà un mese sorprendente per voi dopo un periodo che lasciava presagire ben poco sole nella vostra vita. Mercurio sarà il protagonista della vostra prossima settimana, arrivando nel vostro segno e portando con sé importanti novità che inizieranno a germogliare. I frutti li raccoglierete quando sarà il momento, ma sappiate che le novità lavorative non mancheranno! Il 5 e il 6 saranno ottime giornate per l’amore, con la Luna e Marte che risvegliano un pochino la vostra coppia!

Per voi carissimi amici del Sagittario queste giornate saranno all’insegna della ricerca, sia in campo affettivo che professionale, secondo l’oroscopo di Branko settimanaleo. È ora di incappare in qualche novità, forse un collaboratore che vi guiderà al successo, o l’amore che da sempre desiderate e inseguite. Sul lavoro dovete impegnarvi in questo periodo, perché dal 20 la Luna porterà qualche problema e rallentamento. Domenica 7 tenete gli occhi aperti perché qualcosa di grande sembra pronto ad allietarvi, specialmente nel campo amoroso!











