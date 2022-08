Oroscopo Branko settimanale 5-11 agosto 2022/ Capricorno, Pesci, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko settimanale 5-11 agosto 2022: cielo fortunato per Capricorno e Pesci

L’oroscopo di Branko settimanale, pubblicato sulla rivista Chi, sembra assegnare 5 ottime stelle a voi amici del Capricorno, che quindi vivrete 7 giorni veramente belli! Soprattutto dal punto di vista amoroso dovreste prepararvi a fare scintille, perché queste giornate saranno all’insegna della sensualità e della passionalità! Molto bene per chi è in una relazione, ma anche divertenti novità all’orizzonte per i single del segno. Il lavoro dovrebbe procedere bene, con Marte, Urano e Venere dalla vostra, ma avrete proprio la testa da un’altra parte.

5 stelle anche per voi amici dei Pesci che, secondo l’oroscopo di Branko settimanaleo, dovreste trovarvi davanti a qualche novità piacevole! Se foste single non fatevi, però, trascinare dal primo baluardo di sentimento a cui riuscite ad aggrapparvi, puntate alle persone che vi piacciono ed a trovare intesa ed armonia con l’altra persona, potete farcela soprattutto nelle giornate nel 5 e 6 agosto! Qualche ottima fortuna potrebbe anche arrivarvi sul lavoro grazie a quell’ottima Luna che dovrebbe illuminarvi da San Lorenzo in poi, aiutandovi a lasciarvi alle spalle definitivamente il pessimo Mercurio che da tempo vi infastidisce.

Oroscopo Branko settimanale 5-11 agosto 2022: lavoro ancora faticoso per i Toro e stress sempre più pressante per i Gemelli

L’oroscopo di Branko settimanale sulla rivista Chi assegna a voi cari Toro 4 stelle che lasciano presagire qualche piccola difficoltà in queste sette giornate. Il lavoro in questo ultimo periodo non è andato propriamente a gonfie vele, e la situazione sembra poter perdurare ancora un pochino. Di contro, però, potrete fare affidamento su di un grandioso Mercurio che vi offre aiuto e sostegno. Saranno anche il Sole e la Luna, opposti ad Urano, a mettervi i bastoni tra le ruote, soprattutto in ambito familiare. Occhio ai contrasti e alle discussioni, dedicatevi soprattutto al partner e tutto andrà per il meglio!

Voi carissimi amici dei Gemelli siete al cospetto, secondo le letture dell’oroscopo di Branko settimanale, di alcune giornate leggermente faticose. Se dovete partire per le vacanze, aspettate il 10, quando la Luna renderà tutto più bello e piacevole nella vostra vita! In vacanza, però, non riuscirete comunque a lasciarvi alle spalle tutto quello stress che da tempo state accumulando, la colpa sarà di Mercurio. Occhio alle spese, almeno fino al 20 quando la fortuna tornerà ad illuminare il vostro portafogli. L’amore è ottimo e neppure qualche gaffe con il partner dovrebbe mettervi in situazioni scomode.











