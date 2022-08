Oroscopo Branko settimanale 5-11 agosto 2022/ Leone, Bilancia, Scorpione e Acquario

Oroscopo Branko settimanale 5-11 agosto 2022: amore in difficoltà per i Leone, mentre per i Bilancia non finiscono le sfortune lavorative

L’oroscopo settimanale di Branko, pubblicato sulla rivista Chi, assegna appena 3 stelle a voi carissimi Leone. Questo significa che le prossime giornate saranno buone, ma che qualche difficoltà dovrete quasi sicuramente affrontarle. Saturno, Urano e Marte vi guardano male, e rendono l’amore difficile per voi coppie di lunga data, ma ricordatevi che potreste fare di più. Non pensate sempre e solo all’aspetto materiale di ogni cosa, cercate di vivere i sentimenti per quello che sono: gratuiti! Forse siete vicini alla chiusura di un qualche pessimo rapporto, se lo riteneste necessario sfruttate il Sole per darci un taglio.

3 stelle nell’oroscopo settimanale di Branko anche per voi amici della Bilancia. Non temete troppo e, soprattutto, non fasciatevi la testa in anticipo, perché anche se il lavoro non sembra dare soddisfazioni, la Luna che vi interesserà da metà settembre sarà ricca di successi e novità, tenete duro! La Luna porterà, invece, stress e fatica, spingendovi a prendervi una piccola pausa da tutte quelle cose che ultimamente vi stanno dando dolo problemi e fastidi. È il periodo migliore per le ferie e le vacanze? Forse, ma state attenti alle finanze perché è meglio non esagerare ora come ora.

Oroscopo Branko settimanale 5-11 agosto 2022: amore al top e lavoro in calo per Scorpione e Acquario

Carissimi amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo settimanale di Branko, pubblicato su Chi, vi attendono sette giorni da 3 stelle, piuttosto buoni ma certamente non eccellenti. Dal 5 agosto avrete contro Marte, il Sole, Urano e Saturno. Non preoccupatevi, perché dei segnali di miglioramento si intravedono già al vostro orizzonte, forse entro la fine del mese, basta tenere duro ancora un po’. Mercurio, infatti, si unirà a Venere, portando qualche incontro piccante e piacevole nella vostra vita, occhi aperti! La notte di Sal Lorenzo, invece, sarà all’insegna della passione, organizzatevi per una gita fuori porta!

Cari Acquario, anche per voi l’oroscopo settimanale di Branko sembra assegnare 3 stelle. Saranno delle giornate ottime per l’amore, questo è vero, ma al contempo il lavoro e il resto degli ambiti della vostra vita sembrano essere eccessivamente incerti. Non impuntatevi su di un qualche progetto che non procede come vorreste, e non mettetevi neppure in testa di poter ottenere qualche novità lavorativa prima della fine dell’estate. Mercurio, Venere e la Luna vi regaleranno qualche notte magica in amore, aiutandovi a superare difficoltà e sfide.











