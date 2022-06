Oroscopo Branko settimanale 5-9 giugno 2022/ Gelosia alle stelle per Pesci e…

Oroscopo Branko settimanale 5-9 giugno 2022: Sagittario e Capricorno, Acquario, Pesci

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo Branko settimanale. In questo articolo vi sveleremo le anticipazioni astrali per la settimana dal 5 al 9 giugno 2022. L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato pubblicato sul Settimanale Chi nella rubrica Le Stelle di Branko.

Il punto sull’oroscopo del Sagittario

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Il lavoro vi sta affaticando ma dovete stringere i denti perché le vacanze sono vicine. Un amore nato può farvi soffrire ma visto che è stato portato da Venere, Marte, Giove e Luna non dovrete temere nulla. Tra il 6 e il 7 giugno sarete pronti ad affrontare una sfida professionale importante. Rilassatevi e divertitevi nel weekend.

Stando all’Oroscopo Branko settimanale per la prossima stagione vi verrà proposto un progetto-trasferimento ma cercate di stare sereni e di non complicare le cose. Se vorrete acquistare casa questa sarà la settimana perfetta. In amore per il momento è meglio rimanere single. Il Sagittario è abbastanza diffidente e ha ragione da vendere viste le delusioni ricevute. Per questo il suggerimento è di fidarsi più di se stessi e meno degli altri.

Il punto sull’oroscopo del Capricorno

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Avete una bella personalità, siete intelligenti e scaltri e questo lato del carattere vi premia. Tra il 6, 7 e 8 giugno riuscirete a realizzare un progetto a cui tenevate da tempo. Cogliete al volo l’occasione se dovete fare un acquisto. Cercate di essere più tranquilli in amore e di evitare stupide polemiche. Incontro sì con il segno del Toro.

Oroscopo Branko settimanale: novità in famiglia per Acquario e…

Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale per la settimana dal 5 al 9 giugno 2022 non sono affatto buone per i nati sotto il segno dell’Acquario. Quando vi innamorate tendete a concentrarvi solo sulla persona che avete accanto tralasciando tutto il resto. Nel weekend però potrebbero sorgere delle complicazioni. La congiunzione di Venere, Urano, Mercurio e Luna potrebbe portare novità in famiglia e nella vita in casa ma tutto dovrebbe tornare poi alla normalità per il 7 giugno. Nel mese di giugno l’incontro perfetto per chi cerca l’amore sarà con i nati sotto il segno del Gemelli.

Il punto sull’oroscopo del Pesci

Quattro stelle secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale per i Pesci. Le stelle in Toro vi sostengono in ogni iniziativa economica e finanziaria. Ciò che più desiderate in questo momento è però una dimostrazione d’affetto dalla persona che avete accanto. Peccato però che l’altra persona sia concentrata più sugli aspetti materiali del rapporto. I vostri scatti di gelosia non sono però giustificati e pertanto dovrete essere più tranquilli ed evitare scenate. Non dovrete avere dubbi perché nessuno vi potrebbe tradire. Passione alle stelle con i nati sotto il segno del Toro.

