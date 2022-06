Oroscopo Branko settimanale 5-9 giugno 2022/ Incontro trasgressivo per Ariete e…

Oroscopo Branko settimanale 5-9 giugno 2022: affari e investimenti in vista per Ariete, mentre per il Toro…

Sul Settimanale Chi sono presenti anche questa settimana le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale dal 3 al 9 giugno. Cosa succederà ai segni zodiacali questa settimana? Quali saranno i segni più fortunati? E quali invece i meno fortunati? Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Le stelle sono dalla vostra parte e questa settimana anche la Luna appare perfetta. Il vostro segno non risente della crisi economica. E’ la settimana giusta per fare affari e investimenti. La passione vi travolgerà nella prima settimana di giugno. Luna in Leone, Marte e Giove nel segno vi garantiranno una settimana top in amore. L’importante è che voi siate felici della scelta fatta. Martedì 7 giugno concedetevi un incontro trasgressivo con il segno della Vergine.

Il punto sull’oroscopo del Toro

Cinque stelle anche per i nati sotto il segno del Toro stando all’oroscopo Branko settimanale. Martedì 7 giugno potrebbe essere una giornata fortunata per l’amore, il lavoro e anche la fortuna. Venere è nel segno e pertanto è il momento di dare sfogo a qualche vostro peccato. Il 4 giugno ci sarà un clima di incertezza ma poi i soldi arriveranno. Non temete. Per le donne single è previsto un incontro fortunato con i nati sotto il segno del Leone. Potrete finire per essere amate o anche solo ammirate. D’altra parte il fascino non vi manca.

Oroscopo Branko settimanale: che giornate saranno per Gemelli e Cancro?

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale pubblicate sul Settimanale Chi il segno più fortunato della settimana sarà il Gemelli. Per voi è un momento astrale buono ma dovrete prestare particolare cautela alle giornate del 7, 8 e 9 giugno. I piccoli disturbi che provocano Luna, Sole e Nettuno possono diventare aspri per gli altri. Ogni vostra azione sarà coronata da un successo perché la vostra stagione è gratificata da Giove e Marte. Per le coppie giovani potrebbe arrivare la cicogna. La donna single del Gemelli potrebbe trovare l’amore. Occhio al single uomo del Gemelli. Tre stelle invece per il segno del Cancro.

Il punto sull’oroscopo Cancro

Le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale rivela che è in arrivo una settimana all’insegna del nervosismo per il Cancro. Per la prossima stagione che è alle porte ci potrebbe essere un accordo e una firma importante. Fate attenzione all’impulsività Mercoledì sarai popolare e carismatico come non mai. Potrai riscuotere moltissimi consensi. Sabato si preannuncia una giornata molto proficua. Potresti chiudere una trattativa importante che ti regalerà soldi inaspettati. In amore è crisi con l’Acquario. Si sa che l’amore non è bello se non è litigarello ma cercate di chiarirvi. La Vergine ha un ascendente sulle vostre finanze e vi aiuterà a sbrogliare contratti e carte,s enza cadere in noie legali.











