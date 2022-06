Oroscopo Branko settimanale 5-9 giugno 2022/ Successo per Vergine e Bilancia…

Oroscopo Branko settimanale 5-9 giugno 2022: Leone, Vergine, Scorpione, Bilancia

Sul Settimanale Chi sono presenti anche questa settimana le previsioni dell’oroscopo Branko settinamale per la settimana dal 3 al 9 giugno. Cosa succederà ai segni zodiacali questa settimana? Quali saranno i segni più fortunati? E quali invece i meno fortunati?

Il punto sull’oroscopo del Leone

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Leone secondo l’oroscopo Branko settinamale. Da venerdì 3 al 9 giugno, la Luna appare benefica per affari, professione e studio. Anche l’elemento fuoco è alimentato da Marte e Giove in Ariete e questo aspetto vuol dire che in ambito sentimentale e domestico tutto procede per il meglio. Per persone single sono stimolate da Venere che appare severa con le coppie sposate. Ci saranno delle tensioni ma sarà importante evitare discussioni. Tra gli incontri fortunati ci sarà quello con l’Ariete.

Il punto sull’oroscopo del Vergine

Le previsioni dell’oroscopo Branko settinamale danno cinque stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Una settimana perfetta sotto tutti i punti di vista. Il Sole in Gemelli collabora ad un vostro successo e questo è un evento raro. State attenti alla fatica mentale che potrà raddoppiare in questo periodo. Potrete avvertire un po’ di stanchezza nei primi giorni ma poi recupererete le energie. Incontro sì con i nati sotto il segno dell’Ariete. L’aspetto di Nettuno è ambiguo e violento per la vita sociale, le collaborazioni, le associazioni e la salute. La Luna diventa Nuova in Gemelli e potrebbe portarvi un messaggio positivo nel lavoro. Per quanto riguarda il settore dell’amore, le stelle di questa settimana sono solidali, portano qualcosa di proibito nelle coppie innamorate.

Sull’ultimo numero del settimanale Chi è stato pubblicato l’oroscopo Branko settinamale. Andiamo adesso a vedere subito cosa riserva il futuro agli altri segni zodiacali. Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Venerdì 3 giugno sarà una giornata particolare in quanto sarete circondati da personaggi eccentrici sul lavoro che nulla hanno a che fare con il vostro stile e la vostra personalità. Siete sotto il segno dei Gemelli e questo vi consentirà di prendere una strada diversa da quella che finora avete intrapreso. Venere aggiunge successo e profitto. Giovedì 9 giugno potrete iniziare una storia d’amore. Sole e Saturno vogliono il Gemelli. Pertanto fate attenzione a chi incontrate perché l’amore potrebbe fare capolino per i nati single sotto il segno della Bilancia.

Il punto sull’oroscopo del Scorpione

Approfondendo l’oroscopo Branko settinamale tre stelle invece per lo Scorpione. Ci saranno tre pianeti in opposizione e pertanto si prospetta una settimana difficile. Ci potrebbero essere complicazioni non solo sul lavoro ma anche in ambito familiare, sentimentale, di salute. Cercate di lasciarvi il passato alle spalle perché ricordare non vi fa bene. La malinconia lasciatela da parte per altri momenti e concedetevi una giornata al mare. Incontro fortunato con il Gemelli che vi strapperà un sorriso fino a conquistarvi. L’ironia è il vostro punto debole.











