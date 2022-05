Oroscopo Branko settimanale 6-12 maggio 2022/ Amore passionale per i Pesci

Oroscopo Branko settimanale 6 al 12 maggio 2022

Come sarà la settimana che va da venerdì 6 maggio a giovedì 12 maggio per tutti i segni zodiacali? Chi, avrà una settimana e un weekend pieno di energie grazie al supporto delle stelle e dei pianeti e chi invece dovrà fare più fatica per portare a termine tutti i propri piani? In risposta a queste domande viene in soccorso l’Oroscopo Branko settimanale pubblicato sulla rivista Chi all’interno della rubrica “Le stelle di Branko”.

Oroscopo Branko settimanale: Capricorno maggio flop

Secondo l’astrologo per i nati sotto il segno del Sagittario a partire da martedì 10 maggio Giove sarà in ariete e una volta completato il transito questo segno riuscirà a notare un grande cambiamento all’interno della sua vita. Per i nati sotto il segno del Capricorno invece, la settimana non promette nulla di buono. Secondo l’Oroscopo Branko settimanale questo segno dovrà avere molta prudenza. La presenza di Venere renderà tutti più irrequieti in amore e farà si che questo segno stordisca tutti i partner perché troppo pretenzioso.

Oroscopo Branko settimanale: amore passionale per i Pesci

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale i nati sotto il segno dell’Acquario questa settimana avranno un regalo dalle stelle e da Venere e Giove in Ariete. La posizione favorevole delle stelle renderà questo segno capace di affrontare tutti gli ostacoli con successo. Il mese di maggio per tutti gli Acquario si prospetta all’insegna della passione e il consiglio dell’astrologo è quello di sorprendere il proprio partner, soprattutto i primi giorni della prossima settimana. I nati sotto il segno dei Pesci vivranno un momento critico sotto il punto di vista finanziario ma, Giove in Ariete a partire da martedì 10 maggio annuncia un grande successo. L’amore per questo segno è pieno di passione.

