Oroscopo Branko settimanale 6-12 maggio 2022/ Incontri per i Gemelli, Cancro flop

Cosa prevedono le stelle per i giorni che andranno dal 6 al 12 maggio 2022? Quali tra i dodici segni zodiacali si apprestano a vivere dei giorni sulla cresta dell’onda e quali invece dovranno passare queste giornate un po’ in sottotono in attesa di un periodo più favorevole da parte delle stelle? Secondo l’Oroscopo Branko settimanale pubblicato tramite il settimanale Chi all’interno della rubrica “Le stelle di Branko” l’astrologo svela come saranno i prossimi giorni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Branko settimanale: Ariete al top!

I giorni che andranno dal 6 al 12 maggio, secondo l’oroscopo Branko settimanale, saranno caratterizzati da tanta stabilità per tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Per questo segno zodiacale Giove entrerà nel suo cielo nella notte tra il 10 e ’11 maggio per restare accanto a questo segno fino ad ottobre. Gli incontri fortunati per questo segno si avranno insieme ai nati sotto il segno del Sagittario. Secondo l’oroscopo settimanale di Branko i nati sotto il segno del Toro dovranno sfruttare fino all’ultimo momento gli influssi positivi di Marte. Con l’arrivo della Luna nuova nel giorno di lunedì questo segno gioverà del supporto di Urano che rinforza le capacità nel commercio e nelle imprese informatiche. Via libera per tutti i viaggi.

Oroscopo Branko settimanale: incontri fortunati per i Gemelli

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale i nati sotto il segno dei Gemelli che vedranno risvegliarsi l’amore a partire da venerdì 6 maggio con il primo influsso positivo di Venere in Ariete, un segno di relazioni proficue non solo sotto il lato amoroso, ma anche per il piano professionale. Grazie alla presenza di Giove in Ariete questo segno a partire dal 11 maggio riuscirà a fare centro in molti dei suoi desideri. Per tutti i nati sotto il segno del cancro i giorni dal 6 al 12 maggio non saranno molto facili. Secondo l’astrologo, infatti, dopo martedì 10 maggio la presenza di Giove e successivamente anche di Marte, chiedono a questo segno di modificare il proprio atteggiamento anche nei rapporti di lavoro.

