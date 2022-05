Oroscopo Branko settimanale 6-12 maggio 2022/ Leone al top, Vergine sottotono

Oroscopo Branko settimanale 6 al 12 maggio 2022

Cosa prevedono le stelle per tutti i segni zodiacali per i giorni che vanno dal 6 al 12 maggio? Chi tra i dodici segni zodiacali avrà una settimana degna di nota grazie al supporto di stelle e pianeti e chi dovrà attendere tempi migliori prima di poter iniziare a fare grandi progetti per la propria vita sentimentale e lavorativa? Come ogni mercoledì a rispondere a tutte queste domande ci pensa l’oroscopo Branko settimanale pubblicato tra le pagine di Chi nella rubrica “Le stelle di Branko”.

Oroscopo Branko settimanale: Leone re dello zodiaco

Per tutti i nati sotto il segno del Leone secondo l’astrologo per la prima volta in tutto il 2022 si trova difronte ad un periodo che può innalzare questo segno al trono per cui combatte. Secondo l’oroscopo Branko settimanale tutti i nati sotto questo segno riusciranno ad essere innamorati durante il primo quarto di luna, prevista per lunedì 9 maggio.

Una settimana sottotono per la Vergine che ha vissuto la primavera trattenendo emozioni pensieri e sentimenti. Secondo l’astrologo il mese di maggio sarà più favorevole per questo segno zodiacale e sarà pronto per creare un’atmosfera gentile all’interno del matrimonio e della vita di coppia.

Oroscopo Branko settimanale: lavoro al top per lo Scorpione

Secondo l’oroscopo Branko settimanale per il segno della Bilancia i giorni che andranno dal 6 maggio al 12 saranno caratterizzati dalla sistemazione di alcuni intoppi burocratici. L’astrologo consiglia a tutti di affrontare i rapporti più stretti e i problemi legali tra domenica 8 e lunedì 9 maggio per vivere in maniera più serena.

Per tutti gli appartenenti al segno dello Scorpione tra i 30 e i 40 anni durante questo mese di maggio, secondo l’astrologo, riusciranno a costruire il loro futuro grazie al supporto dei pianeti in Ariete-Pesci e Giove che metteranno in luce le loro qualità e propizieranno incontri. In questi giorni per tutti gli scorpione di professioni libere aumenterà il lavoro quotidiano.











