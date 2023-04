Oroscopo Branko settimanale 7-13 aprile 2023/ Previsioni segno per segno

Oroscopo Branko, classifica settimanale 7-13 aprile 2022: Scorpione al top. Bene Toro, Gemelli e Cancro

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Branko settimanale che, oggi, svela le previsioni per la settimana dal 7 al 13 aprile 2023. Attraverso Le Stelle di Branko, sull’ultimo numero di Chi in edicola, il famoso astrologo svela i segni che vivranno giorni sereni e tranquilli sia in amore che sul lavoro. Come sarà, dunque, il cielo secondo Branko? Il cielo sorride al segno dello Scorpione. La Luna diventata nuova in Bilancia, venerdì 7 passo in Scorpione e resterà nel segno dino a domenica pomeriggio: che fortuna! Questa sarà davvero una “rinascita”: chi meglio dello Scorpione riesce a creare movimento e rinnovamento nella vita? Arriva anche un nuovo amore per chi è solo. Incontri positivi con Ariete.

Il Toro, invece, deve rilassarsi un po’, non solo per la Luna in opposizione il giorno di Pasqua ma anche per il tanto lavoro che vi aspetta dopo. Martedì 11 Venere passa nel cielo dei Gemelli, ma resterà amica di questo segno dino al 15 ottobre. Per il segno del Cancro, Pasqua – la prima dopo tanti anni con Saturno in Pesci.- apre nuove prospettive che saranno concrete nel mese del Toro.

Oroscopo Branko settimanale: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario

L’oroscopo Branko per la settimana dal 7 al 13 aprile prevede miglioramenti per il segno del Leone a partire da lunedì 10 aprile, con la Luna in Sagittario e Venere strepitosa in Gemelli. Per il segno della Vergine gli influssi più interessanti e divertenti sono diretti al settore di lunghi viaggi, amicizia, relazione sociali e affari. La Bilancia incontra Venere la notte di martedì 11 aprile, quando entra in Gemelli. Per la prima volta i segni d’aria ricevono Venere in trigono a Plutone in Acquario. Professionalmente bisognerà cambiarie ritmo degli impegni. La Luna conduce il Sagittario verso nuove conquiste. In campo pratico avete la fortunata protezione di Giove.

Oroscopo Branko settimanale: qualche fatica per Acquario, Pesci, Ariete e Capricorno

Secondo l’oroscopo settimanale di Branko l’Acquario può contare su Venere di nuovo positiva da Pasquetta, amica fino a metà giugno. I soldi, invece, restano un pensiero fisso. Ottime stelle per il segno dei Pesci. Da venerdì 7 a Pasqua, la Luna si adatta al vostro Saturno ed è in sintonia con Saturno. Nel lavoro siete fortissimi. L’Ariete non teme i cambiamenti che ci saranno prima dell’estate, la Luce di Giove e Venere vi porta fortuna. Dopo lo stress della Luna piena venerdì 7 aprile, Pasqua sarà radiosa e felice per il Capricorno. Avete bisogno di disintossicarvi dalla fumosa atmosfera dell’ambiente di lavoro. Qualche breve conflitto in amore, ma nulla di preoccupante.











