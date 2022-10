Oroscopo Branko settimanale 7-13 ottobre/ Ariete, Scorpione, Toro e Acquario

Oroscopo settimanale Branko 7-13 ottobre: settimana al top in amore per Ariete e Scorpione

Una settimana molto buona, da 4 stelle, attende voi amici dell’Ariete che potrete contare su di una bellissima Luna per i prossimi giorni, almeno secondo l’oroscopo settimanale di Branko, redatto per la rivista Chi. La Luna vi guiderà verso qualche nuova emozione, forse passeggerà, ma grazie a Giove, Venere e Marte qualche conquista potreste portarvela a casa! Il lavoro non sarà particolarmente soddisfacente e forse è anche meglio che in questo periodo non pensiate troppo ai soldi o alle questioni economiche, magari cercare di risparmiare qualcosa.

Cari amici dello Scorpione l’oroscopo settimanale di Branko sembra essere piuttosto buono per voi, assegnandovi 4 stelle. Saturno e Urano vi renderanno difficile scendere a patti con qualche questione finanziaria delicata, dovete farlo e non potrete sottrarvi. Tuttavia, la Luna sarà di contro veramente ottima per voi e per la vostra vita sentimentale, alla quale ovviamente è importante che dedichiate la maggior parte delle vostre attenzioni! Il 7 e l’8, soprattutto, tenete gli occhi aperti amici single del segno, perché qualche novità sembra solo attendere un vostro segnale.

Oroscopo settimanale Branko 7-13 ottobre: occasioni economiche e lavorative per Toro e Acquario

Carissimi nati sotto il Toro, anche per voi l’oroscopo settimanale di Branko sembra essere da 4 stelle! Queste prime giornate non saranno fantastiche e, in generale, potreste dover fare i conti con qualche problema di salute, mentre domenica soprattutto occhio allo stress, siete vicinissimi ad un esaurimento. Ma dall’11 tutto migliorerà ampiamente, specialmente sul posto di lavoro. Datevi da fare soprattutto in quel campo, e cercare di capire se sia opportuno investire in qualcosa perché il periodo sembra essere piuttosto florido, ma dovete tenere gli occhi aperti!

Amici dell’Acquario, anche per voi la settimana sarà da 4 stelle, almeno secondo le letture dell’oroscopo settimanale di Branko, pubblicato sulla rivista Chi. Saturno e Urano vi saranno ancora opposti e considerando anche la Luna non è da escludere che possiate dover fare i conti con qualche fastidio di salute. Dal punto di vista del lavoro, però, tutto sembra procedere in modo veramente ottimo, con qualche buona occasione finanziaria che dovreste decisamente sfruttare. La vita amorosa sarà piuttosto soddisfacente, ma non se steste cercando un amore vero, profondo e duraturo.











