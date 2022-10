Oroscopo Branko settimanale 7-13 ottobre/ Gemelli, Leone, Bilancia e Sagittario

Oroscopo settimanale Branko 7-13 ottobre: 7 giorni produttivi per Gemelli e Leone

Una settimana da 5 stelle attende voi carissimi amici dei Gemelli, almeno secondo l’oroscopo settimanale di Branko, pubblicato su Chi. Secondo l’astrologo per voi è un momento particolarmente buono per pensare ad un matrimonio, in un mese che sembra configurarsi come veramente speciale per voi! Il 7 e 8, forse, potreste andare incontro ad un qualche tipo di agitazione o stress, ma affrontatelo con il sorriso perché sarà fine a qualcosa di più grande e bello. Mercurio vi donerà una buona fortuna, ma occhio soprattutto a Marte che da qui alla primavera potrebbe causarvi qualche guerra non proprio necessaria.

Oroscopo settimanale di Branko da 5 stelle, e quindi ottimo, anche per voi cari amici del Leone che godrete di 7 giorni piuttosto belli! Saturno e Urano vi sono ostili, questo è vero, ma al contempo non vi mancherà affatto la fortuna, che vi spingerà verso qualche nuova, ambiziosa, iniziativa. Giove e la Luna attorno al 9 o 10 del mese hanno in programma qualcosa di piacevole per voi, forse un nuovo amore per gli amici single, oppure un rinnovamento della passione per tutte quelle coppie che ultimamente hanno faticato leggermente, soprattutto a letto.

Oroscopo settimanale Branko 7-13 ottobre: nuovi amori in vista per Bilancia e Sagittario

Amici della Bilancia, questa sembra essere veramente la vostra settimana, almeno secondo l’oroscopo settimanale di Branko pubblicato sulla rivista Chi. 5 stelle vi attendono, regalandovi quello che sembra essere a tutti gli effetti un autunno parecchio luminoso. Marte e Venere vi guidano con sicurezza verso qualche rinnovamento, forse sul lavoro grazie al primo, oppure forse in amore per via del secondo. Il 9 e 10 occhi aperti per le novità amorose, specialmente se foste single alla ricerca di qualche nuova emozione! Se aveste una relazione in crisi, però, considerate di prendere in mano la situazione, grazie all’ottima Luna che rende tutto meno traumatico.

L’oroscopo settimanale di Branko che attende voi amici del Sagittario sembra essere veramente ottimo, donandovi 5 stelle! Dal 9 inizierà un bellissimo transito della Luna piena, tutta per voi, che si unirà ad altri ottimi pianeti della vostra orbita celeste, tra i quali Marte. Nuovi amori in vista nel corso del mese, grazie anche ad un importante aumento della sensualità, approfittatene. Mentre, per voi coppie di vecchia data questo periodo è ottimo per i viaggi, magari organizzate anche solo una gita fuori porta nel fine settimana!











