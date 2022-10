Oroscopo Branko settimanale 7-13 ottobre/ Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno

Oroscopo settimanale Branko 7-13 ottobre: piccole opportunità lavorative per Pesci e Cancro

L’oroscopo settimanale di Branko, pubblicato sulla rivista Chi, assegna 4 ottime stelle a voi cari amici dei Pesci. Per voi è il momento di osare, senza lasciare che i problemi (che potrebbero colpirvi soprattutto nei rapporti con un qualche vostro collaboratore lavorativo) vi scoraggino o schiaccino. Le stelle da voi pretendono una prova concreta delle vostre intenzioni, prendete le decisioni che dovete prendere e non dubitate di voi stessi. In amore, invece, il 7 e l’8 avrete dalla vostra una bellissima Luna da sfruttare a fondo, anche per cambiare un po’ aria nel caso non foste più soddisfatti o appagati.

Oroscopo Branko settimanale 7-13 ottobre/ Ariete, Scorpione, Toro e Acquario

3 stelle attendono voi amici del Cancro in queste nuove previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko. La Luna sarà sicuramente dalla vostra parte in queste 7 giornate, e potrete trovare in lei degli ottimi benefici sia per l’amore che, soprattutto, per il lavoro. Per il resto ci saranno veramente poche soddisfazioni, Mercurio, Venere e Nettuno cercheranno di mettervi un po’ i bastoni tra le ruote, rendendovi confusi e distratti, ma in generale non sembrate dover andare incontro a nessun grande problema vero e proprio.

Oroscopo Branko settimanale 7-13 ottobre/ Gemelli, Leone, Bilancia e Sagittario

Oroscopo settimanale Branko 7-13 ottobre: per Vergine e Capricorno è ora di pensare al futuro

Carissimi Vergine, l’oroscopo settimanale di Branko redatto per la rivista Chi, vi assegna 3 stelle, in una settimana che sembra essere a tratti leggermente complessa. Mercurio, infatti, vi abbandonerà, lasciando lo spazio solamente ad una rapida e passeggera Luna. È importante in questo periodo che pensiate soprattutto al vostro futuro, senza rinchiudervi in piani a breve termine che finiranno solo per ingabbiarvi e opprimervi, senza che riuscite veramente a fare qualcosa di concreto. L’amore procede tranquillo, senza sfide o problemi a cui dovrete far fronte, divertitevi almeno in questo campo!

Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre/ Ariete, Gemelli, Leone e Scorpione

L’oroscopo settimanale di Branko assegna a voi carissimi amici del Capricorno 3 stelle per queste 7 giornate. In questo periodo, in particolare, Venere e la Luna vi consigliano di curarvi un pochino di più del vostro aspetto fisico, forse in vista di qualche nuova emozione che potrebbe cogliervi impreparati! Dal punto di vista del lavoro, invece, tutto sembra procedere bene e forse qualche occasione potreste incontrarla sulla vostra strada, tenendo però gli occhi aperti. È un po’ un periodo di stasi, ma che se venisse affrontato nel modo giusto potrebbe mettervi su di una strada veramente ottima per il vostro futuro!











© RIPRODUZIONE RISERVATA