Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Bilancia, Acquario, Leone, Ariete tra alti e bassi

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022: lento il lavoro per gli Ariete, nervosismo marcato per i Leone

L’oroscopo di Branko settimanale per Chi assegna a voi amici dell’Ariete 3 stelle, ma solamente perché sarete interessati da un cielo che non vi permetterà di fare grandissime cose sul lavoro. Niente di grave, non occorre neppure che vi impegniate troppo perché non sembrano attendervi neppure problemi concreti! L’amore, però, attraversa un buon periodo, anche se le relazioni con i Cancro, in questo momento, non sono affatto piacevoli. Il 12 e 13 avrete dalla vostra anche la Luna ed ecco che un nuovo sentimento può quasi certamente nascere, o forse si tratti di un’avventura, poco importa!

Oroscopo Branko oggi 1 luglio 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro...

3 stelle dall’oroscopo settimanale di Branko anche per voi carissimi nati sotto il Leone, che avvertirete un pochino il peso del passaggio di Marte in Toro. Il nervosismo sembra crescere, ma potrete evitare di farlo degenerare prendendovi un po’ di pausa, specialmente tra venerdì e sabato quando la Luna sarà negativa. È un buon momento per una piccola fuga romantica con la vostra dolce metà, con qualche piccolo cambiamento che potrebbe iniziare a frullare nelle vostre menti! Dall’11 Venere porterà belle fortune lavorative, sfruttatele a dovere!

Oroscopo Branko oggi 30 giugno 2022/ Le previsioni per i 12 segni zodiacali

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022: vita di coppia in calo per i Bilancia, stanchezza ed agitazione per gli Acquario

L’oroscopo di Branko settimanale sembra lasciar presagire sette giorni non esattamente al top per voi della Bilancia, ma neppure pessimi ed estremamente impegnativi, assegnandovi 3 stelle. La Luna riporta alla mente qualche pensiero passato che vi infastidisce, forse nella vita di coppia. Affrontate i problemi sul nascere, perché trascinarveli dietro non farà altro che renderli più pressanti ed opprimenti. Sul lavoro gli ostacoli non mancheranno, specialmente da parte dei colleghi, ma non siete persone che si abbattono, quindi giocatevela e uscitene vittoriosi, sapete di potercela fare!

Oroscopo estate 2022: luglio, agosto, settembre/ Previsioni e classifica: Gemelli, Ariete al top!

3 stelle attendono anche voi amici dell’Acquario secondo l’oroscopo settimanale di Branko per la rivista Chi. Marte da tempo vi causa agitazione e stanchezza e queste sette giornate non saranno da meno, occhio. Siate soprattutto cauti dal punto di vista della salute, meglio non eccedere con gli sport faticosi. Il lavoro può regalare delle ottime soddisfazioni, ma solo se riusciste a dare il massimo, impegnandovi parecchio. Giove favorisce spostamenti e viaggi, forse è un buon periodo per le vacanze! Piccole storie d’amore in vista!











© RIPRODUZIONE RISERVATA