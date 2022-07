Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Gemelli, Scorpione, Sagittario, Toro al top!

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022: Gemelli passionali come non mai e lavoro in crescita per gli Scorpione

L’oroscopo Branko settimanale, sulla rivista Chi, sembra lasciar presagire un ottimo periodo per voi Gemelli, assegnandovi la bellezza di 5 stelle! La passionalità attraversa un importante periodo di crescita in questo momento per voi, con una Luna piana nel vostro segno che vi permette di incappare in qualche nuova conquista. Marte è sempre più vicino al vostro segno, e quando arriverà vi permetterà di ottenere tutto ciò che desiderate sul lavoro. Tuttavia, già in queste giornate potreste riuscire ad ottenere qualche novità dal punto di vista lavorativo, con una creatività che non vi capita spesso di avere!

5 stelle anche per l’oroscopo settimanale di Branko dei nati sotto lo Scorpione che si troveranno ad affrontare queste giornate con una Luna parecchio positiva che inizierà un ottimo transito nel vostro segno, che si concluderà proprio domenica! Sarà soprattutto intenta ad influenzare il vostro procedere lavorativo, rendendolo ricco di occasioni e opportunità, datevi da fare! Dai viaggi in questa settimana sembrate poter incappare in un nuovo incontro con esiti forse professionali o forse privati, occhi aperti! Un nuovo amore attende voi single da qualche parte in questi 7 giorni, non tiratevi indietro proprio ora.

Dall’oroscopo Branko settimanale, su Chi assegna 5 stelle anche a voi carissimi amici del Sagittario! Un momento fantastico specialmente per voi single che dovreste proprio cogliere quelle belle occasioni che il cielo sembra volervi garantire di incontrare! È da inizio luglio che le stelle vi suggeriscono di dedicarvi tanto ad inseguire un qualche bel sogno che da sempre serbate, cosa aspettate?! Tra il 10 e l’11 avrete una bellissima Luna con voi e dovreste sfruttarla per cercare di ottenere qualcosa sul lavoro!

4 stelle, invece, per voi amici del Toro, secondo l’oroscopo settimanale di Branko. Occhio soprattutto alle prime giornate della settimana perché potrebbero portare qualche piccolo sconvolgimento economico, che non sarà neppure causato da voi ma che peserà comunque sul vostro portafogli. La dissonanza della Luna nei confronti del vostro ottimo Marte porterà qualche litigio anche nelle coppie più stabili e serene. Se inseguite un risultato lavorativo, dedicatevici soprattutto il 12 e 13, quando la Luna sarà più simpatica. Venere sembra volervi regalare anche qualcosa in amore, ma dovrete mettervi veramente in gioco!











