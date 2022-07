Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Previsioni per Cancro, Vergine, Capricorno, Pesci

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022: Cancro leggermente “pazzi” e Vergine stacanovisti

L’oroscopo Branko settimanale pubblicato su Chi regala 4 belle stelle a voi cari amici del Cancro, che godrete quindi di una bella settimana, anche se non eccelsa. Godete di una bellissima Luna piena che vi permette di fare qualche “pazzia”, senza doverne pagare alcuna conseguenza! In amore qualche turbamento potreste incontrarlo, ma non dovrete permettergli di intaccare le vostre comunicazioni con gli altri. Infatti, con quel bel Marte dalla vostra la passionalità non manca e dovreste decisamente approfittarne, sia voi single che voi coppie!

4 ottime stelle anche per voi amici della Vergine che secondo l’oroscopo settimanale di Branko dovrete dedicarvi parecchio al lavoro, o allo studio. Non è ancora il periodo migliore per le vacanze, ma arriverà, non temete! Solamente attorno al 10 e 11 occorrerà che vi fermiate un attimo a riposare per non rischiare di arrivare stremati a domenica! Martedì dovrete dare il massimo sul lavoro, e non si può escludere che raggiungiate qualche bel traguardo! La Luna è ottima per gli amori, specialmente per voi single che forse a breve non lo sarete più, mettetevi in gioco!

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022: amori fisici in vista per i Capricorno, ma anche per i Pesci

Ottima l’oroscopo Branko settimanale, redatto per Chi, lascia presagire per voi cari Capricorno, con 4 stelle! Marte in queste giornate favorirà gli approcci fisici, mentre poi la Luna inizierà un ciclo piuttosto vantaggioso che culminerà nella giornata del 14. A partire dall’8 la Luna risveglierà qualche vostro istinto forse leggermente sopito, permettendovi una bella conoscenza nel caso siate single! Potrete iniziare a mettere in tavola qualche bella emozione, coltivandola fino a quando la Luna piena vi permetterà di iniziare qualcosa di stabile! Non sprecate questa occasione, perché è piuttosto unica!

Anche a voi cari Pesci l’oroscopo settimanale di Branko assegna 4 stelle, con una potente e positiva Luna ad attendervi! L’amore regalerà qualche bella sensazione, ma anche sul lavoro godrete di grandi opportunità! Il vostro pianeta, Nettuno, vi attende oltre la metà di agosto, mentre per ora dovreste cercare di sfruttare quel bel Marte che il cielo vi regala! Chissà che sia il momento giusto per dare il via a qualcosa in amore, seppur occorre forse procedere con la dovuta cautela, mentre un nuovo progetto lavorativo sembra essere decisamente più vicino di quanto crediate, purché ovviamente vi diate sempre da fare!











