Oroscopo Branko settimanale 9-1 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Cosa succederà nella settimana dal 9 al 15 settembre secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale? Per la prossima settimana, l’Ariete: guerra professionali ci saranno in autunno, ma in questi ultimi giorni estivi deponete le armi: le stelle vi aiutano a progredire e a vincere pure con Mercurio opposto. La vostra superiorità è riconosciuta da Giove, in sintonia con altri pianeti, e Venere aggiunge una coppa di fortuna. Sabato 10 siamo tutti sottoposto alla Luna piena in Pesci che disturba anche la salute; attenti a cibo e bevande. Strane sensazioni nel mondo intimo, ricordo che provocano nostalgia, ma poi la Luna nel vostro segno riporterà luminosità a un amore sempre d’incanto. Incontri si: non sono poche le donne che ricordano Nessuno in Pesci, un mare segreto.

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Toro. Secondo l’oroscopo Branko settimanale la posizione degli astri, rispetto alla scorsa settimana, non è cambiata. Quello che non sembra possibile a inizio estate potrebbe accadere sotto questo cielo cielo dolce come una cancella che si spoglia secondo i nativi americani. Settembre è il mese della Vergine e della Bilancia, segni che vi offrono una magnifica protezione nel lavoro e negli affari. All’amore di pensa Venere pronto a seguire a occhi bendati dalla fascia della passione colui, o colei, che si presenta sotto la Luna piena di sabato 10 o il 13, quando l’astro d’argento è nel segno. Tra gli incontri favoriti quelli con la Vergine, che riconosce odori e profumi, aromi sexy come voi.

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo Branko settimanale, il modo migliore per sottrarsi alle complicazioni probabili 10 con la Luna piena, è quello di ritirarsi nel proprio angolino, evitare scontri e confronti. Visto che avete un così bel Mercurio, approfittate per un viaggio di fine stagione in una grande città estera, ma il Plenilunio congiunto a Nettuno in Pesci, quadrato a Marte, è ambiguo e stressante pure per il fisico. In ogni caso coltivate rapporti con il lontano, torneranno utili già dopo l’Ultimo quarto nel segno. Donna gemelli, gatta sul tetto che scotta, importante è resistere il più a lungo possibile. Incontro si: Acquario, Venere, Marte, Saturno, Giove…un festival di bellezza.

