Oroscopo Branko settimanale 9-15 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario

Cosa prevede l’oroscopo Branko settimanale per i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario? Cinque stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Il vostro famoso tocco di classe, la capacità di risolvere con diplomazia i contrasti con collaboratori, soci, dipendenti, superiori. Ma c’è un’altra caratteristica che vi rende speciali nello zodiaco: le stagioni dell’amore non finiscono mai per voi. Può finire un rapporto, un matrimonio, ma resta sempre la speranza, quasi certezza, che un altro ne verrà. Siete tra quelli che registrano il maggior numero di separazioni e divorzi. Ma c’è la Luna piena in Pesci e, con Nettuno, cerca nel mare delle opportunità, della fortuna le occasioni giuste. L’autunno sarà vostro. Incontri favoriti con il segno dell’Ariete.

Stando all’oroscopo Branko settimanale sono cinque stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Fortunato passaggio di Venere nel settore del incontri, magnifico il trigono con Plutone che rappresenta non solo l’amore, ma pure una miniera di possibilità nella professione. Gli affari sono ancora sotto lo stretto controllo di Saturno. Il pianeta del duro dovere, anzi, si meraviglia di come mai non abbiamo ancora imparato la lezione, visto che sono sono più di due anni che si trova in Acquario. Mistero dello Scorpione….mentre non è un mistero la Luna piena in Pesci sabato 10 alle ore 10 congiunta con Nettuno, pianeta dei sogni. Incontri favoriti con l’Ariete.

Tre stelle per i nati sotto il segno dl Sagittario. Esaurimento in vista, se non vi obbligato a un piccolo supplemento di vacanza. E’ il disturbo di Marte in Gemelli. Grandi manovre prima della battaglia vera e propria. Secondo l’oroscopo Branko settimanale questo aspetto diventa più noioso perchè si incrocia con Venere e Luna piena in Pesci. Non siate così preoccupati per lavoro e questioni finanziarie: avrete la protezione di Saturno, Mercurio creativo e un più creativo Giove!

I miglioramenti che aspettate arriveranno prima della fine dell’anno…Luna al massimo della luce illumina la famiglia, il vostro aristocratico clan. Incontri favoriti con il Leone.

