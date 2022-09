Oroscopo Branko settimanale 9-15 settembre 2022/ Previsioni Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo Branko settimanale 9- 15 settembre 2022: cielo speciale per nativi separati o divorziati del Cancro

Cosa succederà secondo l’oroscopo Branko settimanale dei giorni dal 9 al 15 settembre al Cancro, Leone e Vergine? Quattro stelle per i nati sotto il segno del Cancro: potrebbe diventare una grande settimana per l’amore! Una Luna così non si era mai vista: nasce piena in Pesci, sabato 10, in aspetto contrastante con Venere e Marte, ma è proprio questa dissonanza il bello di questo cielo. Resistere al richiamo di influssi tanto romantici e passionali è praticamente impossibile. Anche un’avventura casuale si può trasformare in un legame profondo. Cielo speciale per nativi separati o divorziati, se si decide di mettere fine alla solitudine. Mentre molto diversa è l’atmosfera nel lavoro: attacchi, ricatti, persino in ambito familiare. Incontri favoriti con il Toro.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Leone. Secondo l’oroscopo Branko settimanale è un periodo propizio per questioni professioni e affari mai andati in vacanza. Una forza invisibile, che chiamiamo Giove, vi trascina verso qualcuno o qualcosa e voi troverete ciò che state cercando. Non vogliamo dire che tutto nasce senza opposizioni, nemici, contrasti, figuratevi con quel Saturno contro…Per non parlare della corrida con Marte in Toro. Fate un programma d’azione saggio e dettagliato, farete affari e farete l’amore. Amore! Sotto la Luna piena tra sabato 10 e il 12, risveglio di sentimenti e passioni. Nella salute prudenza. Incontri favoriti con il segno deiBranko Pesci.

Oroscopo Branko settimanale 9- 15 settembre 2022: stanchezza fisica per la Vergine

Tre stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Come va la vostra vita amorosa, ora che Venere transita nel segno? Questa Luna piena in Pesci, sabato 10 e l’11, è chiaramente una provocazione per il vostro rapporto di coppia, per il matrimonio in primis; se ci fosse un attimo di malinconia è un fatto del tutto normale, Nettuno è fatto così. Secondo l’oroscopo Branko settimanale la stanchezza fisica che accusate è conseguenza della posizione disarmonica di Marte, ma la vostra attività funziona, siete avanti come in campo finanziario. Pensate all’autunno oramai ci siamo. Incontri favoriti con i segni del Toro e Bilancia.

