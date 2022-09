Oroscopo Branko settimanale 9-15 settembre 2022/ Previsioni Capricorno, Pesci e Acquario

Oroscopo Branko settimanale 9-15 settembre 2022: cambiamenti in vista per l’Acquario

Cosa prevede l’oroscopo Branko settimanale per i giorni dal 9 al 15 settembre per i segni del Capricorno, Acquario e Pesci? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Un bellissimo film americano di qualche anno fa raccontava di un gruppo di donne che cuciono insieme una trapunta, ricordo delle loro vite. Una storia da Capricorno, d’attualità questa settimana con Luna piena in Pesci. Una battuta del film dice “non mi piace la Luna piena, fornisce alla gente l’alibi per fare pazzie”. Follie del nostro tempo dice Nettuno, ma voi restate ben fermi sulle solidità della vostra terra zodiacale senza farvi influenzare da nessuno e arriverete alla Luna nuova del 25 con un successo in mano. Incontri favoriti con il segno dei Pesci.

Cinque stelle anche per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo Branko settimanale se siete giovani in cerca di una sistemazione, approfittate delle tante proposte che spuntano da questo cielo di fine estate, così ricco per voi. Avete tutti la possibilità di ampliare gli spazi professioni, le attività in proprio, di intraprendere cambiamenti che avete già deciso di fare. Vita altrove, in un’altra città, un altro lavoro, un altro amore? Ma certo che si, Marte e Saturno, Giove e Mercurio, quattro giganti pronti ad aprire una nuova strada di vita. Venere da poco anche in Vergine è felice di ritrovarvi. Sabato 10 sera guardate il cielo: che Luna, che mare! Incontri si con i Gemelli.

Oroscopo Branko settimanale 9-15 settembre 2022: Marte negativo e disarmonico per i Pesci

Secondo l’oroscopo Branko settimanale sono quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Considerate questo weekend, e anche i giorni che restano dell’estate, come un esame per le future affermazioni. Le vostre ambizioni professionali saranno appoggiate e sempre incoraggiate, in questo caso da Giove e da Urano, benevolmente, ma esigono puntualità nell’esecuzone dei progetti, dei programmi.

Tenete presente che c’è Marte negativo, disarmonico, ma almeno sabato 10 alle 10, avete la forza straordinaria di una spettacolare Luna piena nel vostro segno congiunta a Nettuno, un’onda anomala che porterà via i nemici. Incontro favoriti con il Capricorno.

