Oroscopo Branko settimanale, previsioni 16-22 maggio 2022/ Previsioni per Ariete, Toro…

Come sarà la settimana dal 16 al 22 maggio per le stelle secondo l’oroscopo Branko settimanale? L’astrologo attraverso il settimanale Chi ha interpretato le stelle e svela quali saranno i segni che durante questa settimana dovranno affrontare qualche problematica e quali, invece, potranno fare grandi progetti accompagnati da un cielo favorevole per tutta la settimana. Secondo l’oroscopo di Branko questa sarà una settimana molto buona per l’Ariete. Dopo un weekend complicato a causa di Marte congiunto alla Luna in Cancro, l’amore torna protagonista nella vostra vita. È tutto merito della splendida Venere e della Luna che da lunedì inizia a crescere in Leone, fino al magnifico Primo quarto del 19. Giovedì maggio il Sole transita nel cielo dei Gemelli e illumina il settore del lavoro e degli affari finanziari. Particolarmente favoriti gli incontri con il Leone.

Felicità e incontri per il segno del Toro. Secondo le previsioni astrologiche di Branko questa è una settimana molto buona. Il Sole lascia il vostro spazio zodiacale giovedì, ma da prendere in considerazione è Giove nel cielo dei Pesci. Cercate di coltivare i vostri sogni perché potrebbero diventare presto realtà. Massima prudenza, però, nelle giornate con Luna Primo quarto in Leone, da lunedì a mercoledì: si oppone a Saturno in Acquario. Cercate di non fare troppi sforzi fisici. Colpo di fulmine con il segno dei Pesci.

Secondo l’oroscopo Branko settiamanale questa settimana si preannuncia fantastica per i nati sotto il segno dei Gemelli. Se state cercando ancora cercando l’anima gemella, giocate pure, ma sappiate che rischiate di prendere una batosta mercoledì. Nessuna nativo sarà immune al fascino della Luna Primo quarto nel cielo del Leone, in aspetto diretto con Venere e Mercurio nel vostro segno. Anche Giove, seppure severo nei confronti del lavoro, approva queste passioni. In una gara lavorativa nessuno riesce a battere i Gemelli: siete indistruttibili. Potrebbero nascere degli amori con i nati sotto il segno della Vergine.

La fortuna sarà al top per i nati sotto il segno del Cancro. La Luna sarà protagonista di questa terza settimana di maggio e avrà nell’ultima settimana del Toro la prima parola, questo significa che sarete tutti molto concentrati sulla famiglia, sulla casa, sugli affetti. Per le donne favorito l’incontro con un uomo del Toro e per gli uomini con una donna nata sotto il segno dei Pesci. Secondo l’0roscopo Branko settimanale quattro stelle per il segno del Leone. Durante questa settimana molte cose inizieranno a schiarirsi in ambito lavorativo e lo stesso discorso varrà per le questioni burocratiche. Riceverete una proposta che non potrete rifiutare. Il Capricorno potrebbe farvi girare la testa.











