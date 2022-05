Oroscopo Branko settimanale, previsioni 16-22 maggio/ Amore al top per Pesci e…

Oroscopo Branko settimanale previsioni 16-22 maggio, torna la serenità per lo Scorpione e…

Anche sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato. Adesso andiamo a consultare le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale degli altri segni zodiacali presi in esame. Sarà una settimana noiosa e pesante per i nati sotto il segno della Vergine. A causa di alcuni pianeti bisbetici, trascorrerete molte giornate con il cattivo umore. Eppure, nonostante le chiacchiere di cui sarete oggetto, la relazione d’amore resta solida. Giove vi porta nuovi amori e facilita eventuali distacchi. La parte materiale della vita sembra andare bene, ma dovete iniziare a rallentare un po’ il vostro ritmo, meglio non buttarsi a capofitto in nuove imprese, per il momento. I nati sotto il segno del Cancro potrebbero farvi girare la testa.

Secondo l’oroscopo Branko settimanale quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Alcuni pianeti riporteranno a galla problemi di lavoro e anche la salute ne risentirà. Iniziate questa settimana come innamorati sotto le cure di Venere, attivi grazie a Mercurio pimpante, fortunati con Giove nel settore lavorativo. Il momento più bello arriva mercoledì, sotto l’effetto della Luna Primo quarto in Leone. Chi sarà la persona che farà breccia nel vostro cuore? I nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero fare al caso vostro. Il Scorpione esce da un periodo burrascoso. Il cielo torna di nuovo sereno. Prima di buttarvi a capofitto negli affari e nella carriera, fate un controllo medico. Vi attendono giornate armoniche, positive, costruttive. Gli astri vi fanno gli auguri per il nuovo amore, il prossimo matrimonio, i successi in arrivo.

Oroscopo Branko settimanale: problemi di cuore per Sagittario e…

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale dal 16 al 22 maggio, gli affari di cuore non andranno tanto bene per i nati sotto il segno del Sagittario. La gelosia vi sta facendo perdere il lume della ragione. L’egocentrismo aiuta molto nel lavoro, ma negli affari di cuore c’è sempre qualcosa di Giove, vostro padre astrale. Tuttavia, Marte positivo vi capisce al volo: solo il vero geloso sa se i suoi sospetti sono fondati. Riscattatevi con il vostro charme, sotto l’effetto della Luna Primo quarto mercoledì. Luna amica. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Leone.

Stando al’oroscopo Branko settimanale per i nati sotto il segno del Capricorno, nella giornata di lunedì, la Luna in Leone e Mercurio in Gemelli favoriscono il settore lavorativo ed economico. Mercoledì la Luna Primo quarto vi porta un premio da parte della dea fortuna. L’importante è riuscire a mantenere quella serenità che occorre per evitare scenate sul lavoro e non solo. Per i nati sotto il segno dell’Acquario è arrivato il momento di fare il primo passo in amore. Con Mercurio, esperto di incontri e relazioni che nascono al momento, ogni giorno di questa settimana potrebbe essere quello giusto, ma meglio puntare tutto sulla Luna Primo quarto di mercoledì. Giovedì il Sole in Gemelli riscalda la vostra vita e vi aiuta a riprendere bene in campo economico. In campo lavorativo, dovete essere più estrosi, originali, diversi. Fortuna e amore a cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Prendete iniziative che richiedono sicurezza di sé, programmazione curata nei minimi dettagli. Attenzione a Mercurio, vuole distrarvi, e a Venere, si diverte a vedervi gelosi e insicuri.











