Le stelle di luglio pormettono un mix frizzante di emozioni forti e occasioni professionali per diversi segni. Quelli di fuoco sono pronti a brillare, mehtre quelli d’acqua affronteranno il mese con maggiore profondità emotiva. I segni d’aria vivranno nuove connessioni, mentre quelli di terra si concentreranno sulla stabilità.

Quel che è certo, perlomeno stando alle ultime previsioni, è che per ogni segno sono attese grosse novità e (alcuni) colpi di scena. Ma vediamo meglio le anticipazioni delle stelle, segno per segno.

Oroscopo di luglio, arriva sfortuna per questo segno

Mese energico e creativo per l’Ariete, che parte in quarta a luglio. L’amore si fa intenso. I progetti prendono pian piano forma nella tua mente. Hai voglia di conquistare (e rischiare).

Stabilità e concretezza guideranno invece le scelte del Toro, che al momento è in una fase di consolidamento. Si pensa a progetti duraturi, relazioni stabili e al piacere delle cose semplici. La calma è decisamente il tuo superpotere.

Un’ondata di novità ravviva il mese dei Gemelli, e potrai fare incontri sorprendenti e avere idee decisamente brillanti. Le relazioni si fanno più leggere e i progetti più originali.

Per il Cancro è tempo di lasciar andare ciò che non serve. Hai passato troppo tempo dietro a questioni che, alla fine, non potevano cambiare in meglio la tua vita. Cerca emozioni autentiche e nuove sintonie.

Per il Leone è invece un mese di rivincita. Stai conquistando spazio, voce e orgoglio, sembra che niente e nessuno possa fermati. Il carisma è alle stelle e le decisioni coraggiose aprono nuove strade da percorrere senza timore.

Luglio chiama la Vergine a mettere a fuoco le priorità. Fare tutto alla perfezione non è sempre possibile, ma il tentativo di riuscire sempre in tutto può metterti in forte difficoltà. Impara anche ad accettare le cose come vengono.

Bilancia in difficoltà, nuove opportunità per il Sagittario

Contrasti interiori ma anche desiderio di rinascita per i Bilancia. Il dialogo è l’arma segreta per affrontare e vincere le nuove sfide, c’è voglia di leggerezza ma anche di chiarezza.

Trasformazioni in arrivo per lo Scorpione che però sarà pronto a tutto. Meglio evitare reazioni impulsive, ma non dimenticare di fidarti del tuo intuito, di solito infallibile. Ritrovi equilibrio e positività dopo tante peripezie.

Nuove occasioni da cogliere con mente aperta per il Sagittario. Qualche confronto con i legami affettivi, ma la fortuna arriva con il cambiamento.

Mese di riflessione profonda e scelte decisive per il Capricorno. I legami veri resistono, gli altri potrebbero spezzarsi. Ti interroghi e selezioni con cura ogni mossa, ma è tempo di scegliere ciò che ti rispecchia davvero.

Desiderio forte di libertà per l’Acquario, arrivano idee brillanti ma attenzione a non muoversi con troppa impulsività. Il cielo ti invita a uscire dagli schemi, punta sulle tue qualità per riuscire a raggiungere gli obiettivi.

Occasioni concrete e nuove esperienze per i Pesci, intuito e razionalità dovranno però convivere per farti progredire rapidamente. Sei sensibile e determinato e luglio ti accompagna con ispirazione e nuove energie.