Oroscopo Cancro 2021, Paolo Fox Domenica In/ Nuovi amori: anche per Alba Parietti?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Cancro: lavoro, amore e fortuna, come sarà il nuovo anno?

Paolo Fox ha rivelato l’oroscopo 2021 per il segno del Cancro nel corso della puntata di Domenica In che ha visto tra gli ospiti anche Alba Parietti. Il 2021 si prospetta essere un anno importante, anche grazie al fatto che Saturno non è più opposto al vostro segno. Infatti per gli ultimi mesi del 2020 avete avuto il suo influsso negativo che vi ha portato ad affrontare con un certo peso e una certa difficoltà gli eventi della vostra vita generando una certa stanchezza nella vostra vita. Il cielo appare quindi molto positivo e potremmo consideralo come un momento ideale per una ricostruzione della vostra esistenza. Non dovrete preoccuparvi anche se i primi mesi non inizieranno subito al massimo, ma già da febbraio si potrà evidenziare la presenza di un cielo diverso rispetto a quello precedente.

Infatti secondo l’oroscopo Paolo Fox ad illuminare il vostro segno vi è un pianeta come Giove, il quale vi infonderà la giusta energia e la giusta forza per recuperare le energie che avete utilizzato per tutto il 2020. I mesi migliori saranno quelli primaverili e grazie a Giove già da aprile si potranno evidenziare dei cambiamenti dal punto di vista lavorativo.

Lavoro: al via i nuovi progetti

Per il nuovo anno 2021 in merito al Cancro sarà possibile creare quindi dei progetti che avevate messo da parte nel 2020 e che ora potrete finalmente realizzare. Come ricorda Paolo Fox nel suo oroscopo uno degli aspetti del cancro che vi rende sempre più forti è il fatto di saper partire dalla sofferenza e dalle difficoltà affrontate per crescere. In questo modo anche dalle situazioni più difficili riuscirete a trarre enormi vantaggi.

Amore: nuove relazioni in vista

Dal punto di vista dei sentimenti invece l’oroscopo Paolo Fox 2021 spiega che c’è è un netto recupero rispetto alle difficoltà che si erano prospettate nell’anno precedente. In particolare per tutti coloro che appartengono al segno del cancro l’estate presenterà un momento ottimale per i sentimenti. Se quindi si sta cercando un amore questa è l’occasione giusta per vivere in pieno una relazione nuova, oppure crescere in una di lunga data. Sarà anche l’occasione di vivere una nuova esperienza sentimentale anche per chi in realtà non sta cercando un amore, ma data la presenza di un cielo positivo potrebbe esserci la grande novità di incontrare l’anima gemelle anche se non la si sta cercando.

La presenza di Giove e il cielo favorevole, è molto utile anche se volete mettere in cantiere dei progetti per un futuro a breve e lungo termine. Infatti per voi, partire dalle difficoltà che avete vissuto vi permette di acquisire nuove possibilità. Per concludere l’oroscopo Paolo Fox 2021 si può citare un appartenente del cancro come Leopardi il cui sottolineava come dalle difficoltà della vita si può mettere da parte la sofferenze e trovare una maggior forza ed energia nella vita.



