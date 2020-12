Oroscopo Cancro 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: anno d’oro per Giorgio Armani?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Cancro: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Secondo le previsioni dell’Oroscopo 2021 di Paolo Fox, nel nuovo anno Saturno non sarà più contro il Cancro, che dopo dopo due anni di difficoltà e incertezze riparte piano piano. Nel mese di Giugno, in famiglia si potrà programmare un evento importante grazie a Venere nel segno. In amore si otterrà qualcosa in più. Nella seconda parte dell’anno si troveranno nuovi sbocchi e nuove alleanze che porteranno a importanti cambiamenti nel 2022.

Amore: oroscopo 2021, la primavera protegge i sentimenti

Per la Cancro il nuovo anno inizia con agitazione: gennaio 2021 non sarà brillante per i sentimenti, mentre aprile sarà un buon periodo per testare il proprio rapporto. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2021 le cose cambiano a maggio, quando l’amore sarà protetto. A giugno una combinazione planetaria, un buon aspetto tra Giove e Venere, sarà capace di proteggere i sentimenti. In vista della fine dell’anno sarà necessario risvegliare i sentimenti.

Lavoro: la seconda metà dell’anno sarà ricca di novità stando a Paolo Fox e il suo oroscopo 2021

Dal punto di vista lavorativo il Cancro dovrà aspettare Giugno, che si rivelerà un mese forte, interessante e progettuale. Infatti Giove e Venere favorevoli aiuteranno a superare le insofferenze. Il periodo estivo sarà ricco di progetti e idee. Una buona iniziativa nata in questi mesi, potrebbe trovare compimento entro il 2022, quando Giove sarà più stabile nel suo aspetto positivo. Paolo Fox nelle sue previsioni dell’Oroscopo 2021 definisce la metà del 2021 “un periodo di interregno”, in cui alcune situazioni saranno chiarite. Agosto non sarà un mese di totale relax, ma non mancheranno buone intuizioni. A fin anno potrebbe arrivare un regalo: Giove è favorevole.

Salute: forza a luglio, settembre porta difficoltà

Per quanto riguarda la salute, per il Cancro luglio sarà un periodo per ottenere qualcosa di buono: il trigono tra Giove e Mercurio è un elemento di forza. L’estate rafforza animo e fisico, ma permane l’umore altalenante, caratteristico del segno della Cancro. A settembre secondo l’oroscopo 2021, con la fine dell’estate, non mancheranno dolori e fastidi di stomaco.

Oroscopo Cancro: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Giorgio Armani?

Giorgio Armani, nato l’11 luglio del 1934, è del segno del Cancro. Il 2020 è stato segnato profondamente dalla pandemia e anche Giorgio Armani si è prodigato nella lotta contro il Coronavirus. Come aveva anticipato Paolo Fox per l’oroscopo del 2020 il Cancro avrebbe dovuto pendere decisioni repentine. E così ha fatto anche il grande stilista. A fine marzo il gruppo Armani ha deciso di dare una mano nella battaglia all’epidemia, iniziando a produrre camici: “Il gruppo Armani comunica la conversione di tutti i propri stabilimenti produttivi italiani nella produzione di camici monouso destinati alla protezione individuale degli operatori sanitari impegnati a fronteggiare il Coronavirus”. Inoltre Giorgio Armani ha deciso di dare il suo contributo alla protezione civile, all’Ospedale Sacco, al San Raffaele, all’istituto tumori di Milano, allo Spallanzani di Roma, all’ospedale di Bergamo, a quello di Piacenza e a quello della Versilia, con una donazione complessiva di 2 milioni di euro.

Amore: non solo insoddisfazioni per il Cancro

In questi mesi Giorgio Armani non ha mai mancato di far sentire il suo affetto alla “sua” Milano: come diceva Fox a fine 2019, in Amore il Cancro non deve chiudersi in casa e pensare solo alle insoddisfazioni. In occasione delle festività natalizie, Giorgio Armani ha dedicato un sentito messaggio alla città: “Io ci sono per Milano con i milanesi con sentimento”, sono le parole apparse sullo storico maxi cartellone in via Broletto e in altri luoghi del capoluogo lombardo.



