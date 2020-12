Oroscopo Capricorno 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: Christian De Sica nuovo film con Boldi?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Capricorno: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Si avvicina l’appuntamento annuale a I Fatti Vostri e con secondo le previsioni di Paolo Fox per l’Oroscopo 2021, si riparte al meglio e arriva maggiore stabilità per il Capricorno. La seconda parte del nuovo anno sarà positiva e l’estate porterà vantaggi e getterà le basi per un autunno importante. Le spese non mancheranno, bisognerà prestare attenzione e gestirle con saggezza.

Amore: inizio d’anno difficile per il Capricorno

Le stelle non sono molto favoreggi all’amore per il Capricorno nella prima parte di aprile, ci saranno delle incomprensioni. Ma le coppie che si vogliono bene resisteranno alle pressioni dei pianeti e la parte centrale dell’anno sarà il momento più propizio per ufficializzare una storia d’amore. Analizzando l’oroscopo Paolo Fox. Agosto, grazie al transito di Mercurio, sarà un periodo positivo e di progettualità, mentre ottobre sarà caratterizzato dal transito neutrale di Venere. Per il Capricorno si prospetta una fine d’anno importante.

Lavoro: importante congiunzione a febbraio 2021 secondo oroscopo Paolo Fox

Per l’oroscopo 2021 del Capricorno febbraio sarà un mese positivo, in cui continua il buon transito di Marte. Ta il 10 e l’11 febbraio ci sarà un potente congiunzione di pianeti: un momento in cui non mancheranno novità e interessanti sviluppi. Le spese non mancheranno e le uscite dovranno essere monitorate con saggezza. Il Capricorno riflette molto prima di fare delle scelte, questa è la sua carta vincente secondo l’oroscopo 2021 di Paolo Fox. A giugno le vicende lavorative assumono un ruolo di primo piano: la seconda parte dell’anno può togliere qualche certezza ma anche aiutare la soluzione di un grande problema

Salute: ritmi più leggeri per combattere la stanchezza

Il Capricorno è spesso provato dalla stanchezza fisica dovuta al volere essere sempre all’altezza in ogni situazione. Il suggerimento di Paolo Fox per le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox 2021 è di concedersi ritmi più leggeri, in famiglia e sul lavoro, nella prima parte dell’anno. Nel cielo della prima metà di agosto le stelle saranno nervose, si consiglia di fare ferie nelle prime due settimane del mese.

Oroscopo Ariete: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Christian De Sica?

Christian De Sica, nato il 5 gennaio 1951, è del segno del Capricorno. Nel 2021 l’attore compirà 70 anni: “Sono nato nel giorno in cui papà in piazza Duomo girava la scena finale di Miracolo a Milano, i poveri che volano in cielo sulle scope”, ha raccontato in questi giorni a Repubblica. In questo 2020, De Sica ha contratto il Covid: “Lo abbiamo preso io e Silvia (la moglie, Silvia Verdone, ndr.), ma in modo leggero, febbre non alta e una fiacca tremenda”. Nelle sue previsioni per il 2020, Paolo Fox aveva parlato di qualche disturbo dal punto di vista della salute per il Capricorno, fortunatamente senza grandi preoccupazioni.

Per quanto riguarda il lavoro, Paolo Fox nel suo oroscopo aveva parlato dell’importanza di dare spazio a nuove opportunità, ma anche di stabilità e soddisfazioni. Christian De Sica, dopo 15 anni, è tornata a lavorare con Massimo Boldi nel telepanettone “In vacanza su Marte”: “È bastato un attimo per fare riscoppiare la famosa scintilla comica. È bastato uno sguardo, un gesto, una frase, un’idea in più per ricreare quell’alchimia di successo che ci ha accompagnato per tanti anni”, ha detto il regista Neri Parenti a Sky. Pe quanto riguarda le nuove opportunità, De Sica è in questi giorni sul set con Alessandro Siani con la favola per fine 2021 “Chi ha incastrato Babbo Natale?”. Cosa vorrebbe l’attore per il 2021? “L’amore della famiglia e degli amici, un pò di tranquillità per tutti”.

