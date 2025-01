Un secondo posto che vale la medaglia d’argento, rappresentazione di giorni importanti e soprattutto stimolanti. Le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Capricorno 13-19 gennaio 2025 raccontano di un momento al top, in più fasi della vita quotidiana. Cogliere l’attimo è sempre importante ma lo è soprattutto quando più aspetti sono favorevoli e incanalati dai bagliori delle stelle.

Dall’ultimo intervento a Citofonare Rai2 sono arriva indicazioni consistenti; le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Capricorno 13-19 gennaio 2025 sono ottime, cariche di possibilità e soprattutto di momenti intensi che potrebbero portare al topo non solo le ambizioni ma anche l’umore in generale. In questa settimana c’è una proposta in arrivo, qualcosa che va in controtendenza rispetto alla consuetudine ma chiaramente con accezione positiva.

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Capricorno 13-19 gennaio 2025: nuove strade all’orizzonte

Bisognerà saper accogliere, aprirsi al nuovo. Le direzioni non sono mai necessariamente le stesse, spesso e volentieri si è chiamati a dei cambiamenti che quasi generano timore ma che in realtà potrebbero dare il via libera ad un processo di rinascita personale e professionale. Stando alle previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Capricorno 13-19 gennaio 2025 è il momento di agire e soprattutto di guardarsi intorno; una nuova strada attende solo di essere percorsa con la determinazione al massimo.