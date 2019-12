Oroscopo, classifica di oggi 11 Dicembre/ Previsioni di Paolo Fox segno per segno

I FATTI VOSTRI, OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 11 DICEMBRE: LA CLASSIFICA

Ecco i segni a due stelle per l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri, quelli che occupano oggi il gradino più in basso. Vergine: il trigono non c’è, c’è una quadratura con la Luna che rende il segno pensieroso. Dal 2 è iniziato un transito importante di Giove, forse si è pensierosi per quello che si farà nel corso dei prossimi mesi. Se qualcuno sgarra oggi verrà rimproverato dal segno. Quando una cosa non va bene si capisce perché questo segno non parla più. Bilancia: Venere è dissonante insieme a Giove. La speranza è che non ci siano problemi d’amore o persone oppressive attorno. Si può uscire fuori dai gangheri. Se le cose funzionano è solo merito del segno stesso. Molti dovrebbero dire grazie a questo segno, invece rimproverano. Questo è il metodo di chi vuole avere superiorità. Pesci: i vincitori del 2020 sono fra gli altri i nati sotto il segno dei Pesci. Quando c’è un segno di riferimento nella vita di sociale, tra gli artisti che rappresentano l’Italia, c’è sempre segni appartenenti a quel segno. Quindi andranno a vincere una sfida. (agg. di Matteo Fantozzi)

I SEGNI TRE STELLE – Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni che si possono considerare a tre stelle. Toro: si sta attraversando una fase di revisione. Clausole, accordi scritti, cambio di casa ci sono delle novità che riguardano la famiglia, per mettere a posto le situazioni personali si perde tempo. Attenzione anche per i soldi con una Luna insidiosa. Ci si deve ricordare che i segni di Terra saranno molto forti. Scorpione: il segno è moto importante e innamorato della vita e del destino. Se si è compiuta una impresa in estate adesso si potrà recuperare. Venere, Giove e Saturno positivi alimentano buone speranze. Ci sono giornate in cui c’è grande voglia di fare e altre in cui non c’è voglia di fare nulla. Non si capisce se questo segno è uno stakanovista o un pigro perché alterna questi due stati d’animo. Capricorno: il segno sarà molto forte nei prossimi mesi, ma in questo periodo si deve parare da colpi che arrivano dall’esterno. Ci potrebbe essere qualcuno che invece accusa in maniera immotivata e questo porta delle complicazioni. Attenzione a chi è attorno. (agg. di Matteo Fantozzi)

I SEGNI A QUATTRO STELLE – Ora è i momento di affrontare i segni a quattro stelle per l‘oroscopo di Paolo Fox. Ariete: si deve far valere un cielo importante. C’è una Luna buona per i viaggi e i cambiamenti. Giove e Saturno dissonanti in questo periodo portano a decidere dove andare e con chi andare. Si dovrà portare avanti una sfida. Piace la famiglia e le persone da amare, se c’è questo si ha tutto. Un po’ di soldi in più certo farebbero comodo. Gemelli: ieri il segno era un po’ giù, si è bellicosi e c’è la grinta di prima. Se non si sentiva niente dalla stanza dove si vive ora invece c’è un vociare vero e proprio. Si sta prendendo dunque quota. Cancro: non si salterella giulivi perché Giove e Saturno opposti pesa, ma dipende dalle giornate e dalle circostanze. A volte pesa di più, altre meno. Si è lieti, ma c’è qualche attrito in famiglia. Probabile che intorno ci siano delle piccole tensioni, ci vuole prudenza nel rapporto con gli altri. Acquario: bisogna prepararsi a discutere visto che Saturno si avvicina e nel 2020 sarà molto forte. La giornata di oggi è comunque importante. (agg. di Matteo Fantozzi)

I SEGNI A CINQUE STELLE – Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri con i segni a cinque stelle. Leone: il cielo è molto carino anche per le relazioni. Per iniziare a fare delle manovre in vista di questo anno che sarà di sistemazione. Nel corso degli ultimi tempi Giove è stato molto favorevole. Questo non è più attivo da dicembre. C’è chi ha finito un percorso e chi deve cambiarlo. Le attese non piacciono, difficile che arrivi la notizia che si cerca e aspetta. Sagittario: oggi si può vivere un rallentamento per una Luna opposta, non ci si deve andare a impelagare nel traffico e al di sopra delle forze. Con una situazione astrologica così intensa si può andare lontano. Non si deve limitare la voglia di avventura, lì c’è la chiave di svolta anche per il 2020. Un’avventura potrebbe nascere in questo periodo. Il segno è molto attraente e intrigante, in questi giorni questo particolare raddoppia. (agg. di Matteo Fantozzi)



