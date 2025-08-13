Ecco l’oroscopo di oggi di Paolo Fox (13 agosto 2025): le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, 13 agosto 2025, tratto in parte dalla sua app tenendo conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri.

Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni del 13 agosto 2025

ARIETE: i nati sotto questo segno hanno molta energia e desidereranno entrare in azione. Attenzione soltanto alla loro impulsività. Scelte cruciali sul fonte del lavoro, ci vuole cautela. Giornata piena di stimoli per quanto riguarda la sfera amorosa. Meglio evitare discussioni superflue con terze persone.

TORO: tranquillità è la parola d’ordine della giornata. Bisogna valutare con attenzione certe offerte. Intuito indispensabile. Tensioni nel contesto sentimentale quindi bisogna parlare bene e non cadere nelle trappole della conversazione. Poche occasioni di brillare per i single. Le stelle non sono dalla loro parte.

GEMELLI: la mente loro è molto attiva e in grado di adottare delle soluzioni anche molto creative. Opportunità stimolanti anche sul fronte del lavoro. Fondamentale è la comunicazione. Possono stringere nuove amicizie o chiarire alcune situazioni. Single? Non favoriti gli incontri, ma la meditazione.

CANCRO: sono sempre molto sensibili a ogni cosa. Più realismo e meno sogni. Attenzione agli imprevisti. In amore bisogna essere chiari e onesti. I single hanno l’occasione di conoscere delle nuove persone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

LEONE: la giornata di oggi è giusta per il lavoro e per esprimere la loro creatività. Devono avere fede nei nuovi progetti. Non devono essere troppo dominanti in amore. Il consiglio è quello di dialogare in maniera sincera. Possono conoscere nuove persone se sono ancora single.

VERGINE: sono molto più attenti ai particolari. Attenzione all’organizzazione sul fronte del lavoro. Possono ottenere degli eccellenti risultati. Devono anche ricordarsi di riposare e di non alzare la tensione.