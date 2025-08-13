Svelato l’oroscopo del giorno di Paolo Fox (13 agosto 2025): le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox (13 agosto 2025) tratto in parte dalla sua app. Quindi vediamo le previsioni per amore, lavoro e fortuna negli incontri, citando anche i pianeti che aiuteranno nelle situazioni di difficoltà.

Paolo Fox svela le previsioni di oggi: l’oroscopo del 13 agosto 2025

BILANCIA: stelle propizie che aiutano nell’equilibrio e nella serenità. Ottima alleata la loro capacita di mediare. Più affinità con la persona amata. Giornata che favorisce gli incontri, meglio non farsi condizionare dalla nostalgia.

SCORPIONE: desiderano più stabilità e sicurezza nella loro vita. C’è molta più tranquillità interiore. Possono esternare i loro sentimenti e aprirsi al mondo senza paure. Dovrebbero evitare i flirt e concentrarsi sulle conoscenze meno superficiali.

SAGITTARIO: forte desiderio di libertà e di rivalsa. Potrebbero ricevere delle nuove e interessanti proposte. Meglio ascoltare il loro istinto. Buone probabilità di conoscere qualcuno se sono ancora single, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo del giorno secondo Paolo Fox: le previsioni per amore e lavoro

CAPRICORNO: al massimo la loro capacità di concentrazione. La loro perseveranza verrà premiata. Sono a portata di mano delle grandi soddisfazioni. Un po’ di relax se lo possono concedere soprattutto se hanno il cuore libero. Le batterie si possono ricaricare.

ACQUARIO: creatività al centro dell’attenzione. Ci sono sul tavolo delle idee innovative. Si rafforza un legame amoroso. Per i single sono in vista nuove attrazioni.

PESCI: serenità è la parola d’ordine e dovrebbero evitare di prendere delle scelte discutibili. Gentilezza ed empatia al massimo. Devono essere aperti dal punto di vista amoroso perché l’amore può bussare alla loro porta.

