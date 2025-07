Oroscopo del mese di agosto 2025: le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. Ecco cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno di Ariete, Toro...

Appassionati di oroscopo, curiosi di sapere cosa prevedono le stelle per il mese di agosto? Eccoci con le previsioni astrali tratte da LaGazzettadelSud per il periodo agostano, quando mancano poco meno di due settimane al mese più iconico dell’estate.

Partiamo con il segno dell’Ariete, che sembra ritrovare chiarezza ed aprirsi a nuove situazioni. Ciò che prima appariva confuso diventa finalmente limpido. C’è energia positiva e le intenzioni trovano terreno fertile per crescere. I risultati non tarderanno ad arrivare sotto ogni fronte.

Oroscopo Branko, previsioni 20 luglio 2025/ Bilancia cerca equilibrio, Scorpione profondo

L’oroscopo del mese del Toro si apre positivamente, dopo un periodo prolungato di sforzi intensi. Le stelle sembrano suggerisce un fase pienamente positiva, in cui si accentua la capacità di guardare oltre le difficoltà quotidiane, per trovare nuovi orizzonti. Sul fronte amoroso, il cuore si fida di più.

Per i Gemelli, l‘oroscopo di agosto si apre con grandi premesse. Le stelle indicano come possibile la conquista di nuove tappe, ma anche la capacità di trasformare i propri desideri in realtà. In queste settimane la determinazione diverrà infatti la più grande alleata per i nati sotto questo segno.

Oroscopo: questo segno finisce sul lastrico mentre un altro spicca il volo

Oroscopo mese di agosto 2025: cosa dicono le stelle per Cancro, Leone e Vergine?

Si profila un mese rassicurante per il Cancro. L’oroscopo appare rassicurante e gentile, come le previsioni che invitano a coltivare equilibrio, pazienza e armonia in ogni aspetto della vita. E’ forse questo il momento ideale per iniziare a pensare di più al proprio benessere, a rallentare per ritrovarsi.

L’oroscopo del mese del Leone promette davvero bene. Il carisma è l’arma vincente di questo segno che, soprattutto in amore, si prepara a conquiste audaci e a compiere scelte decisive che potranno determinare anche il futuro. Un suggerimento? Non si abbia paura di far emergere la propria unicità.

Oroscopo Branko, previsioni 20 luglio 2025/ Ariete produttivo, tensioni per Toro

L’oroscopo di agosto della Vergine sprona i nati sotto questo segno a valutare attentamente le proprie scelte. La verità, a volte, può essere scomoda ma può per restituire il potere di esprimere la propria consapevolezza.