OROSCOPO DEL WEEKEND 16-17 OTTOBRE 2021/ Tra amore e avventure Bilancia alle stelle, Vergine in discesa

Oroscopo del weekend per Segni di aria e di fuoco

Girano le stelle, cambia la fortuna, chi sale e chi scende in questa avventura? Per scoprirlo basta leggere l’oroscopo del weekend, per vedere se si è al top, o se sarò un flop!

Sicuramente in cima alla classifica dell’oroscopo del weekend ci sono i segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario. Gli ultimi due sono sicuramente le star del momento. I Bilancia hanno certamente potuto festeggiare un compleanno da principi, cosa che non accadeva da un po’ di tempo. Per voi è un periodo di rimonta e di gratificazioni, e questo weekend, con tanti pianeti amici nel cielo e la Luna nel segno dei Pesci promette romanticismo e tenerezza. Ottime cose anche per l’Acquario, che sta vivendo un periodo molto fortunato dal punto di vista lavorativo: appunto per questo il fine settimana è il momento giusto per concedersi un po’ di relax. Per i Gemelli l’amore non sarà forse “alle stelle”, allora perché non darsi a qualche svago di tipo intellettuale?

I segni di fuoco non viaggiano tutti alla stessa velocità. Secondo l’oroscopo del week end il Leone è ancora tra i meno fortunati. I mesi passati non sono stati dei migliori, ma adesso qualche pianeta amico nel cielo c’è, ad esempio quella Venere in Sagittario che vi porta ad essere più entusiasti del solito in amore: approfittatene prima che inizi il letargo! Anche l’Ariete sta vivendo un periodo di alti e bassi, e l’oroscopo del weekend non fa eccezione: più altalenanti del solito, passerete dall’aver voglia di coccole all’aver voglia di avventura. Per il Sagittario invece il periodo è dei migliori, è con l’aiuto della Luna in Pesci l’oroscopo del weekend suggerisce di concedervi qualche follia che durante la settimana non sarebbe possibile.

Oroscopo del weekend per Segni di acqua e di terra: top i Pesci, Vergine in picchiata

Con la Luna nel segno i Pesci possono ben sperare dai giorni che stanno per venire. L’oroscopo del weekend infatti parla di grande romanticismo non privo di momenti di straordinaria follia. I pianeti nel segno della Bilancia vi aiutano a trovare condivisione con il partner. Bene anche il Cancro: anche per loro l’oroscopo del weekend promette cure e attenzioni da parte del partner, attenzione però a qualche difficoltà di comprensione che potrebbe causarvi Mercurio stanziato nel segno della Bilancia. Non è un periodo dei migliori per lo Scorpione, ma se non altro questo weekend potrete tuffarvi in qualche avventura un po’ folle.

I segni di Terra, cioè Toro, Vergine e Capricorno, si sa, non sono grandi amanti delle stranezze. Loro preferiscono stare coi piedi piantati per terra, soprattutto il Toro, forse il favorito dall’oroscopo del weekend, che dopo una settimana di lavoro potrà concedersi un lauto pranzetto. Il Capricorno, infaticabile lavoratore, avrà del tempo in più per dormire e partire carico per la prossima settimana. Chi zoppica un po’ è la Vergine: certo se l’amore gira storto si può sempre andare a fare un po’ di attività fisica. Le escursioni nel bosco sono forse la cosa migliore.



