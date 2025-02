Vediamo cosa succederà ai successivi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del weekend di Branko (15-16 febbraio 2025) tenendo conto dell’amore, della fortuna negli incontri e del lavoro. Scopriamo quali sono i segni al top e quali invece dovranno attendere dei giorni migliori per splendere come si deve.

Oroscopo del weekend, Branko (15-16 febbraio 2025): cosa succederà agli altri segni

BILANCIA: possono stringere nuove amicizie, ma soprattutto possono contare su ottime collaborazioni in campo professionale. Fondamentale la comunicazione in tutti i campi. Il consiglio dell’astrologo è di essere più spontanei perché programmare tutto quanto non fa mai troppo bene.

SCORPIONE: c’è chi riscoprirà la loro sensibilità un po’ offuscata nel passato periodo. Se hanno commesso un errore nel passato non devono rimuginarsi troppo perché ormai se lo sarebbero dovuto lasciare alle spalle. Con il partner è meglio evitare dei malintesi.

SAGITTARIO: quelle di oggi e domani sono giornate molto energiche e possono sfruttare appieno tutte le opportunità possibili e immaginabili. Con il partner ci sarà tanta passione. Possono portare avanti nuovi progetti.

Oroscopo di Branko del weekend: le previsioni fino al 16 febbraio 2025

CAPRICORNO: sarà importante mantenere sotto controllo le spese e anche le emozioni. I piccoli gesti possono rinforzare il legame con il partner. Possono organizzarsi al meglio per sfruttare queste stelle e questi pianeti, stando all’oroscopo di Branko.

ACQUARIO: possono sfruttare appieno la creatività in questi due giorni anche perché di idee brillanti sono pieni. Punto di forza? Senza dubbio le relazioni sociali. Il partner ha dei bisogni che vanno rispettati altrimenti potrebbero sempre cambiare idea.

PESCI: il consiglio dell’astrologo è quello di dedicarsi anima e corpo alla crescita personale, fidandosi sempre delle intuizioni. Serve più dialogo in amore, quindi non devono chiudersi in una sorta di mutismo selettivo. Alcune questioni andrebbero chiarite al più presto onde evitare che possano diventare più grandi e quindi più difficili da risolvere.

