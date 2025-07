L'Oroscopo di questi giorni non lascia scammpo, le stelle parlando chiaro. Sono molti i segni che si troveranno in difficoltà per situazioni diverse.

Settimana difficile secondo l’oroscopo per molti segni zodiacali: tra amori in crisi, tensioni sul lavoro e novità poco piacevoli, le stelle non fanno sconti.

Non tutte le settimane possono essere leggere e fortunate. Questa, in particolare, si apre con un cielo agitato e parecchie nuvole all’orizzonte. Le stelle parlano chiaro: tra cuori che fanno crack, situazioni lavorative che iniziano a scricchiolare e notizie che lasciano l’amaro in bocca.

Ci saranno giorni complicati per più di un segno. Non è una questione di sfortuna, piuttosto di cicli che si chiudono e verità che vengono a galla. E a quanto pare, alcune di queste verità non saranno affatto facili da digerire.

Oroscopo: attenzione a questi segni, come comportarsi

Il primo scossone arriva in amore, dove la settimana si preannuncia burrascosa soprattutto per i Gemelli e i Pesci. Chi si trascina da tempo una relazione zoppicante potrebbe trovarsi davanti a una rottura improvvisa o a una discussione che mette in dubbio tutto. I nodi vengono al pettine, come si suol dire, e non si potrà più far finta di niente. Non sarà semplice, però forse era necessario. Infatti, certe dinamiche si portavano avanti da troppo tempo, e ora il cielo sembra dire: basta.

Sul fronte lavorativo, invece, a soffrire saranno soprattutto i Capricorno e i Bilancia. C’è chi si sentirà messo da parte, chi riceverà critiche inaspettate e chi, purtroppo, dovrà fare i conti con un imprevisto economico non da poco. La fatica accumulata nei mesi scorsi comincia a farsi sentire, e la mancanza di riconoscimento pesa. Attenzione, però, a non reagire in modo impulsivo: questa fase passa, anche se ora sembra tutto in salita.

E poi c’è quella brutta notizia che aleggia nell’aria, una sorta di colpo basso che potrebbe arrivare a metà settimana per segni come il Cancro e il Toro. Magari si tratta di una decisione presa da altri, ma che avrà conseguenze su di voi. Oppure, più banalmente, di una delusione personale che arriva quando meno ve l’aspettate. In ogni caso, serve sangue freddo. Anche perché, inutile girarci intorno, certe cose bisogna solo accettarle.

Detto questo, non è tutto nero. Per alcuni, questi scossoni saranno l’inizio di un cambiamento importante, di quelli che fanno male all’inizio ma poi aprono strade nuove. Senza ombra di dubbio, sarà una settimana in cui si capirà chi è al proprio fianco per davvero, chi si merita fiducia e chi no. E già questo, in fondo, è un enorme passo avanti.

Perciò tenete duro, respirate a fondo e ascoltate il vostro istinto. Il cielo non promette una passeggiata, ma vi offre l’occasione – magari scomoda – di guardare le cose per quello che sono. E ripartire, stavolta con più consapevolezza.