Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024 segno per segno/ Tensione sul lavoro per il Cancro

Inizia una nuova settimana ed iniziano anche delle nuove previsioni per scoprire che cosa dicono le Stelle su amore, fortuna e lavoro. E nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024 a cura di Skystar riportato da Livesicilia.it vede al top Cancro, Ariete e Vergine mentre floppano Scorpione, Gemelli e Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni segno per segno facendo una classifica dai segni che avranno una settimana al top fino a quelli meno brillanti.

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024: classifica segni al top

CANCRO: Le Stelle ti spingono verso un periodo più passionale nonostante qualche incertezza, momento ideale per dimenticare le preoccupazioni recenti. Nel lavoro, c’è ancora molta tensione nell’aria, ma sei tu quello intraprendente che può andare a caccia di nuove opportunità. Esprimi le tue idee con coraggio, gli altri si aspettano questo da te.

ARIETE: Venere ti rende più attraente del solito, aumentando le probabilità di incontri caldi e passionali. Sul lavoro stai correndo come un treno ma occhio a non deragliare. Prendi il tuo tempo, pianifica bene e non farti schiacciare dalle scadenze. Un po’ di cambiamento non ti farà male, anzi.

VERGINE: Settimana movimentata che prepara ad un agosto di grandi cambiamenti amorosi soprattutto per i single. Una nuova persona potrebbe entrare nel tuo cuore. Ricorda di bilanciare il lavoro con la tua vita sentimentale mentre Venere ti aiuterà a fare progetti importanti per il futuro. Nuove sfide nel lavoro.

CAPRICORNO: Con Venere l’amore torna in primo piano. E stando all’oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024, se il passato ti ha deluso è il momento di voltare pagina, guardati intorno se la tua relazione non funziona. Sul lavoro ti aspetta una marcia trionfale ma tutto dipende da quello che hai fatto finora. Le Stelle ti sorridono ed anche i nemici saranno sbaragliati.

BILANCIA: Finalmente una settimana di recupero, se qualcuno si è allontanato di recente è meglio non pensarci più. Nel fine settimana sarai pronto per avventure romantiche grazie alla Luna nel segno. Nel lavoro buone notizie all’orizzonte ma è necessario eliminare obblighi e situazioni sgradevoli. Attenzione ai contrasti con Gemelli e Capricorno.

TORO: Affronta i problemi altrimenti rischi di accumulare disagio e tensioni. Venere ti guarda con un occhio particolare questa settimana, quindi non aspettarti troppo se la tua storia è agli inizi. Nel lavoro la situazione è in recupero, meno dubbi rispetto al passato ma pensa bene prima di accettare nuove proposte.

Oroscopo della settimana 15-21 luglio 2024: parte finale della classifica dei segni

LEONE: Aspettati rivoluzioni sentimentali, ritorni di fiamma, drammi e colpi di scena in amore, attento a non esagerare con le aspettative. Nel lavoro stai per avviare nuovi progetti e i fermenti positivi sono palpabili ma evita speculazioni e investimenti rischiosi.

SAGITTARIO: Grazie al ritorno di Venere ti sentirai con un’irrefrenabile voglia di amore e chiarezza capendo finalmente come stanno le cose, sul lavoro sei attratto da progetti avvincenti ma pericolosi, Giove in opposizione ti consiglia di valutare bene le tue potenzialità e i tuoi limiti.

PESCI: Per ora sei paziente e comprensivo mettendo le esigenze del partner al primo posto ma da agosto non sarà più così. Ora sta solo cercando di capire quanto è importante un legame sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024 svela che sei più preoccupato su come fare le cose piuttosto che su cosa fare. È il momento di una revisione critica: fai tutto con calma.

SCORPIONE: Venere porta incertezze nel campo amoroso, evita di scaricare le tensioni e le tue frustrazioni sul partner e per fortuna questa fase è temporanea. Sul lavoro ci saranno novità in arrivo e potrebbero sorgere delle tensioni se devi fare scelte importanti come firmare un accordo, alla fine riuscirai a trovare la soluzione giusta.

GEMELLI: Questa settimana devi fare chiarezza sui tuoi sentimenti e i tuoi bisogno, Venere torna a favore, quindi le giornate in arrivo potrebbero portare riconciliazione. Sul lavoro è il momento di essere diplomatico anche se non ti piace ma presta attenzione ai soldi e alle questioni legali rimaste in sospeso.

ACQUARIO: Venere opposta non regalerà serenità ai tuoi sentimenti nelle relazioni, soprattutto se il partner non sostiene i tuoi progetti. Sul lavoro, invece, le Stelle sono più favorevoli e dunque porta avanti i colloqui e non precluderti nulla.











