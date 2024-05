Oroscopo della settimana di Paolo Fox a I fatti vostri, dal 27 maggio al 2 giugno 2024/ Vergine incerto e…

Si rinnova ancora il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox, per il periodo compreso tra il 27 Maggio 2024 e il 2 giugno. E le previsioni dell’astrologo superstar segno per segno vengono riprese abitualmente in diretta TV e streaming sulle reti Rai, come per consuetudine ogni lunedì a I fatti vostri.

Per la nuova settimana appena partita in corso segnata dalla domenica del 2 giugno, che porta al ponte della data in cui ricorre la festa della Repubblica italiana, Paolo Fox prevede delle importanti novità che riguardano la vita dei 12 protagonisti dello zodiaco.

Oroscopo della settimana a cura di Paolo Fox: tutte le anticipazioni

Ariete: i single possono avere modo di approfondire dubbi e malintesi nelle frequentazioni più recenti

Toro deve convincersi che l’amore è una cosa piacevole; per le coppie datate l’importante é non perdere il self-control;

Leone pensa in modo particolare alla cura dell’attività lavorativa molto al lavoro ultimamente.

Vergine: l’astrologo Paolo Fox in concorrenza alle previsioni di fine maggio dell’astrologo Branko vi vede incerti sulla strada da prendere nei sentimenti. Siate prudenti

Bilancia: per l’oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox le coppie che hanno superato una crisi, ora stanno meglio.

Scorpione: potrebbe dover affrontare problemi spinosi, venerdì con la Luna favorevole si avranno le idee più chiare.

Per la seconda metà dello Zodiaco, l’oroscopo della settimana a cura di Paolo Fox prevede…

Sagittario: potrebbe non esserci il feeling giusto con la persona che vi piace, con i single Sempre più esigenti

Capricorno: è tempo di pensare ad una convivenza. All’orizzonte quindi possono esservi dei risvolti importanti.

Acquario: bisogna liberare la mente da ogni tipo di turbamenti e concedersi ai cambiamenti. Un consiglio spassionato per i nati sotto il segno

Pesci: la vita in ogni aspetto, specialmente nei rapporti, potrebbe diventare turbolenta. Ma imparate a lasciarvi scivolare addosso le cose.

