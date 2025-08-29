Oroscopo dell’amore settembre 2025: Gemelli tagliano rapporti tossici, Cancro cerca viaggi romantici, Vergine chiamata a dichiararsi.

Oroscopo dell’amore, settembre 2025: previsioni segno per segno

ARIETE: per gli amici dell’Ariete inizia un mese pieno di amore, o meglio, di voglia di innamorarsi. Cosa consigliano le stelle? Fermarsi e osservare chi avete intorno: solo così riuscirete a trovare la persona della vostra vita.

TORO: carissimi Toro, in questo periodo le stelle potrebbero farvi sentire estremamente nervosi, ma nuove conoscenze vi tireranno su il morale. Il vostro obiettivo del mese sarà quello di risentire la compatibilità con il partner se siete in coppia, mentre i single si sentiranno pronti per una nuova relazione.

GEMELLI: i nati sotto il segno dei Gemelli impareranno ad ascoltare: questo mese di settembre sta per darvi tante lezioni, tra cui quella di eliminare i rapporti tossici e circondarvi solo di persone piene di amore. Per i single vi spettano incontri inattesi, mentre le coppie devono fare uno sforzo per tornare a fare cose insieme, come una passeggiata o guardare un film.

CANCRO: cari Cancro, anche voi state per entrare nel mese dell’inizio, il vero ‘Capodanno’, come si suol dire. Cosa dice l’Oroscopo di settembre riguardo all’amore? I single hanno bisogno di aprirsi verso nuove conoscenze, creare occasioni, mentre chi è in coppia potrebbe dover organizzare un viaggio lontano da tutto per ritrovare la passione.

LEONE: gli amici del Leone brillano anche in amore! L’Oroscopo di settembre vede le coppie molto unite e pronte per nuovi obiettivi insieme, mentre i single conquisteranno nuovi partner grazie alla creatività e alla gentilezza.

VERGINE: i nati sotto il segno della Vergine affrontano un mese pieno di energia. Ai single, attenti a dichiarare i vostri sentimenti con grande sincerità e trasparenza, verrete senza dubbio ripagati. Ben accette per le coppie le sorprese spontanee!

BILANCIA: carissimi amici Bilancia, in questo periodo l’Oroscopo vi vede pieni di dubbi. Cosa sta succedendo? Anche voi come i Toro siete invitati ad osservare ciò che vi circonda e accettare il senso di solitudine amorosa che provate negli ultimi giorni. Per i single, a settembre potreste ricevere un invito inaspettato, mentre le coppie si trovano in grande turbamento: fermatevi e provate insieme a ristabilire l’equilibrio.

SCORPIONE: cari Scorpione, la chiave per trovare l’amore è la gioia, l’allegria e la spensieratezza. Settembre vuole vedervi ridere, e buttarvi in incontri leggeri senza troppe aspettative. L’Oroscopo dell’amore invita le coppie a lavorare sulla fiducia, solo così potrete migliorare la vostra intimità.

SAGITTARIO: amici Sagittario, imparate a non volere tutto e subito, soprattutto in amore. Per voi c’è bisogno di tempo, lo sapete. I single devono abbassare le aspettative, mentre le coppie devono lavorare per apprezzare la routine quotidiana.

CAPRICORNO: i nati sotto il segno del Capricorno sono invitati a parlare con il partner. Basta tenersi dentro tutto, è ora di comunicare, far uscire fuori le proprie emozioni senza paura costante del giudizio. I single devono stare attenti ad incontri inaffidabili: tenete gli occhi aperti.

ACQUARIO: anche per gli Acquario l’oroscopo dell’amore di settembre invita ad uscire dal ‘buio’ e dall’ombra. Fatevi strada nella luce della vita, dimostrate al partner chi siete con le vostre debolezze e desideri. Per i single, ben accetta è la sincerità nelle nuove frequentazioni!

PESCI: cari Pesci, per voi questo è un periodo di grandi sogni ad occhi aperti, ma è anche ora di agire! I single devono prendere l’iniziativa: andate a ballare, ad un concerto, o semplicemente fate una passeggiata in riva al mare per creare occasione di incontro. In coppia è il momento di essere più creativi per tenere alte le frequenze!