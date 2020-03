Oroscopo di Branko di oggi 11 marzo 2020/ Gemelli e Cancro segni flop

Branko, oroscopo oggi 11 marzo 2020: Gemelli e Cancro segni flop

Ora è il momento per l’oroscopo di Branko di soffermarci sui segni flop della giornata di oggi 11 marzo 2020. Gemelli: la Luna in Bilancia porta a vivere un momento astrale in cui ci sono punti difficili da superare come per tutto il resto del paese. L’Italia è nata il 2 di giugno quindi è un Gemelli ed è sottoposta a questo stress di questo momento. Nonostante questo c’è voglia e convinzione per provare a rialzarsi dopo questo momento complicato. Cancro: Luna negativa che riporta in superficie tanti errori. Viene infatti specificato che vengono fatte tante cose, ma proprio per questo si è iniziato in passato a commettere degli errori difficili da gestire. Sarà il caso di frenare per un attimo per riuscire a trovare la forza di raggiungere gli obiettivi che ormai da un po’ di tempo si sono perseguiti.

Ariete, Leone e Capricorno segni in fase di stallo

Soffermiamoci sui segni in fase di stallo per l’oroscopo di Branko a Rds. Ariete: la brutta notizia di questo periodo è che la Luna è nel segno della Bilancia già da ieri. Il problema è che questa Luna un po’ particolare si deve tenere con marito, moglie, soci d’affari e ambiente lavorativo. Potrebbe dunque essere un problema non di poco conto. Leone: una passione non perfettamente riuscita ma intrigante ha animato questo periodo. Eccita il sapore del proibito. Con i soldi oggi non ci siamo, si dovrà dunque fare molta attenzione. Capricorno: bisogna controllare lo stress con attenzione. Si continua ad essere eccellenti. La Luna in questi giorni darà una mano per cercare di raggiungere risposte davvero molto importanti per il futuro.

