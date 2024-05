Oroscopo di Branko, oggi 29 maggio 2024/ Soluzioni per Ariete, riparte Cancro e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di oggi a cura di Branko, in data 29 maggio, con le previsioni segno per segno.

Oroscopo di oggi a cura di Branko: le previsioni del 29 maggio, tra i flop e top dello Zodiaco

ARIETE: si prevedono all’orizzonte soluzioni finanziarie immediate o prossime. Le personalità sono effervescenti e brillanti.

Toro: la Luna non ha una posizione favorevole per voi, tuttavia non dovete trascurare l’amore!

Gemelli: siete in una fase di ripresa generale secondo l’oroscopo di oggi a cura di Branko, illuminati dalla nuova luce della Luna in Acquario.

Cancro: La Luna in fase calante nei Pesci vi accompagna verso la Ripartenza, secondo l’oroscopo in continuazione nel mese di maggio a cura di Branko. Organizzate tutte le novità che volete in agenda.

Leone: irrequietezza potrebbe non mancare, dal momento che potreste accusare dei disturbi circolatori. Non trascurate i sentimenti

Vergine: Gli affari sono senza precedenti. Insistete sugli obiettivi prefissi, anche se é importante non correre. Chiaramente occorre avere prudenza se sì vogliono evitare situazioni di rischio e compromettenti, in vista dei risultati di meritato successo.

Bilancia: l’attività lavorativa procede a passo celere, anche se va chiarite la vostra posizione nel campo.

Scorpione: Con una giornata trascorsa al relax al mare la fase negativa tra i grattacapi potrebbe passare in un battibaleno.

Sagittario: evitate di agitarci se vi sentite in astio con situazioni burocratiche poco favorevoli, Branko vi lancia le sue perle di saggezza spassionatamente.

Capricorno: occorre prudenza, anche se volete dedicarvi solo all’attività fisica.

Acquario: la Luna é nel segno e potrebbe condurvi al nuovo grande amore.

Pesci: gli ipersensibili dello Zodiaco devono cominciare a chiedersi cosa intendono cambiare nelle loro vite. Il consiglio dell’astrologo Branko nel suo rinnovato Oroscopo di oggi é spassionato.

