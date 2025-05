Cosa dicono le stelle per questo principio d’estate? Alcuni segni saranno baciati dalla fortuna e dall’amore, altri un po’ meno

Il mese di giugno sarà speciale per alcuni segni, cui regalerà sorprese, nuovi incontri e piacevoli momenti e un po’ meno per altri, che dovranno fare i conti con situazioni stressanti, liti e discussioni. A dirlo è l’oroscopo di Paolo Fox che spiega segno per segno cosa accadrà in questo inizio di un’estate che sarà calda sotto ogni punto di vista.

Alcuni segni troveranno l’amore mentre per altri potrebbero arrivare brutte notizie inaspettate che non contribuiranno a migliorare l’umore. In questo caso non bisogna disperare perché la “ruota gira” e anche i pianeti nei segni cambiano, motivo per cui a settimane negative potrebbero aggiungersene altre positive.

L’oroscopo del mese di giugno, cosa dicono le stelle

Per i Gemelli si apre un mese in cui sono previste buone notizie, questo vuol dire che è arrivato il tempo di lasciarsi andare con importanti decisioni e non temere di fare un grande passo. Importanti soddisfazioni sono in arrivo anche per il Cancro che grazie al transito di Giove potrà beneficiare di una ritrovata motivazione che non guasta mai, sotto ogni punto di vista.

Per il Toro il mese di giugno sarà un punto cruciale di questo anno, i nati sotto questo segno sono chiamati ad affrontare le loro paure e voltare pagina, così chi è single potrà dimenticare finalmente qualche delusione passata, mentre chi ha già un partner ritroverà una piacevole passione. L’oroscopo del mese di giugno per il segno del Leone, invece, non è così roseo, bisognerà pazientare e non demordere perché un momento più favorevole arriverà senz’altro, lo stress sarà un problema, ma l’amore filerà liscio.

Per il segno della Bilancia, invece, è in arrivo una bellissima sorpresa, i single potranno finalmente trovare l’amore tanto atteso e desiderato. I nati sotto il segno della Vergine, invece, che hanno dovuto risolvere alcuni problemi nelle settimane precedenti, vedranno finalmente il risultato di tanti sforzi. Per lo Scorpione l’oroscopo di giugno parla di alcune difficoltà a lavoro, dunque bisognerà fare attenzione e avere prudenza.

Il Sagittario potrà salutare Giove, che con la sua influenza negativa gli ha regalato delle cattive giornate, finalmente ci saranno momenti felici, ma ci saranno anche occasioni di concludere relazioni che fino a questo momento non hanno portato a nulla e sono in un punto di stallo. Per i nati sotto il segno di Capricorno, invece, giugno sarà un mese molto riflessivo, bisognerà capire a che punto si è in amore e nel lavoro.

Gli Acquario vivranno il mese di giugno con grande intensità, è il momento di voltare pagina in tutti i sensi e chiudere situazioni opprimenti, sia dal punto di vista del lavoro che dell’amore. Infine i Pesci potranno finalmente “tirare i remi in barca”, giugno sarà il momento del riposo, in cui si inizieranno a vedere i risultati del duro lavoro.